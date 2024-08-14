Küresel Piyasalarda ABD Enflasyon Verilerine Odaklanıldı

Küresel Piyasalarda ABD'nin Enflasyon Verisine İlgisi Yolunda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin önceki gün açıkladığı üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalması ile olumlu bir görünüm sergileniyor. Bugün, yatırımcıların dikkatleri ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

ÜFE Verileri ve Piyasa Tepkisi

Dün açıkladığı verilerle ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz ayında aylık %0,1 ve yıllık %2,2 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Analistler, bu verilerin fiyat baskılarının hafiflediğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Raphael Bostic’in Açıklamaları

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimi öncesi "biraz daha fazla veri" görmek istiyor. Bostic, Fed'in indirim sürecinde rotasını değiştirmek zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

Piyasalarda Olası Değişim ve Faiz Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek ay Fed’in 50 baz puan faiz indirimine gideceği öngörülüyor. Yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan indirim yapması bekleniyor.

ABD Borsa Endekslerindeki Durum

13 Eylül'de Dow Jones %1,04, S&P 500 %1,68 ve Nasdaq %2,43 değer kazanarak yükseldi. Ancak, endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak olan büyüme verileri, bölge ekonomisine dair işaretler verecek. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Asya Piyasalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir görünüm yaşanıyor. Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida’nın yeniden aday olmama kararı, pazarlarda belirsizlik yaratırken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %0,1 değer kazanırken, Çin’deki Şanghay bileşik endeksi %0,4 değer kaybetti. Yurt İçindeki Gelişmeler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %0,94 artışla 9.920,61 puandan kapandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, altın ve enerji hariç 4.549 milyon dolarlık fazla verdi. Dolar/TL ise %0,1 azalarak 33,5400'den işlem gördü.

Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler