Küresel Piyasalarda Artış Eğilimi: Asya ve Avrupa Borsaları Yükselişte

Küresel Piyasalarda Toparlanma İşaretleri

Küresel piyasalardaki toparlanma trendi, merkez bankalarının güvercin açıklamaları ile güçlenmeye devam ediyor. İlk olarak Japonya'da Nikkei 225 endeksi, %1,19 artışla 35.089 puandan kapanırken, Güney Kore'deki Kospi endeksi %1,83'lük bir yükseliş kaydederek 2.568 puana ulaştı.

Merkez Bankalarının Etkisi

Pazardaki bu olumlu eğilim, merkez bankalarının rahatlatıcı mesajlarının öne çıkmasıyla destekleniyor. Analistler, Fed ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin resesyon korkularını hafifleten açıklamalarıyla yatırımcıların kaygılarının azaldığını belirtiyor. Örneğin, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinin uygunsuz olmasına rağmen resesyon belirtisi taşımadığını vurguladı.

Piyasalarda Durgunluk Endişeleri

Goolsbee, kararlarını alırken ekonomik verileri göz önünde bulunduracaklarını da ekledi. Benzer şekilde, BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida mali piyasalardaki dalgalanmaların durgunluk endişelerini abartabileceğini ifade etti ve faiz artışı yapmak için yeterli neden görmediklerini dile getirdi.

ABD Tahvil Faizleri ve Altın Fiyatları

ABD'de üçüncü çeyrek için büyüme tahminlerinin %2,5'ten %2,9'a yükselmesi, piyasalardaki resesyon tasalarını yavaşlattı. Sonuç olarak, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 3,66 ile Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesinden 3,92'ye yükseldi. Altın ise %0,1 azalma ile 2.389 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Asya ve Avrupa Borsaları Pozitif Yönelimde

Asya borsalarında BoJ Başkanı Uchida'nın açıklamaları sonrası yükseliş trendi devam etti. Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %1,2, Çin'in Şanghay bileşik endeksi %0,10, Hindistan’ın Sensex endeksi ise %0,7 artış gösterdi. Avrupa borsaları da bu yükselişten nasibini alarak, Almanya DAX 40 endeksi %0,6, İngiltere FTSE 100 endeksi %1, İtalya MIB 30 endeksi %1, Fransa CAC 40 endeksi %0,8 ve İspanya IBEX 35 endeksi %0,7 oranında değerlendi.

Borsa İstanbul da Yükselişte

Türkiye'de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de %1'lik bir artışla 9.981 puandan işlem görüyor. Tüm bu gelişmeler, piyasalardaki olumlu hava ve merkez bankalarının rahatlatıcı politikalarının etkisiyle devam ediyor.