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Küresel Piyasalarda Belirsizlik ve Temkinli Bekleyiş

Küresel piyasalarda yatırımcılar temkinli yaklaşırken, önemli verilerin açıklanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:10
Küresel Piyasalarda Belirsizlik ve Temkinli Bekleyiş

Küresel Piyasalarda Karışıklık Hâkim

Küresel piyasalarda, yaklaşan veri gündemi öncesinde yatırımcılar temkinli davranmaya devam ediyor ve bu durum varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Önemli Bilançolar Bekleniyor

Analistler, Nvidia gibi önemli şirketlerin açıklayacağı bilanço raporlarının yanı sıra yarın açıklanacak büyüme verileri ve cuma günü beklenen kişisel tüketim harcamalarının da piyasalara yön verebileceğini vurguladı.

ABD Verileri Üzerine Güncel Durum

Dün açıklanan verilere göre, S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında yıllık %5,4'lük bir artış göstermiştir. Ancak, konut fiyatlarındaki artış hızında bir yavaşlama olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta 103,3'e çıkarak piyasalardaki beklentilerin üzerinde bir performans sergilemiştir.

Enflasyon Beklentileri Düşüşte

ABD'de tüketici enflasyon beklentileri de, geçtiğimiz ay %4,9'a düşerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiştir. Yılsonuna kadar ABD Merkez Bankası (Fed)'nın 100 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, kasım ayındaki toplantıda 50 baz puanlık bir indirim gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Euro Bölgesi'nde Faiz İndirimleri Bekleniyor

Fed'in eylülden itibaren faiz indirimlerine başlayacak olması, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından da en az iki faiz indirimi yapılacağı yönünde tahminlere yol açmakta. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,35 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,32 değer kaybetmiştir.

Asya Piyasalarında Risk Endişeleri

Ayrıca, Asya piyasalarında teknoloji hisselerine yönelik satış baskısı devam ediyor. Çin ve Japonya'daki ekonomik endişeler, risk algısını artırmaya devam etmekte. Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,03, Hong Kong'da Hang Seng %0,95 ve Güney Kore'de Kospi %0,21 gerilemiştir.

Borsa İstanbul'un Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,91 artışla 9.748,75 puandan kapatmış, Dolar/TL ise %0,07 artışla 34,0200'den kapanmıştır. Bugün yurt içinde açıklanacak olan temmuz ayı dış ticaret dengesi ve yurt dışında beklenen ABD haftalık mortgage başvuruları piyasaların odak noktası olacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyeleri direnç konumunda; 9.650 ve 9.500 puanlar ise destek seviyesi olarak değerlendirilmektedir.

Bugün İzlenecek Veriler

  • 10.00 Türkiye, Temmuz Ayı Dış Ticaret Dengesi
  • 14.00 ABD, Haftalık Mortgage Başvuruları

Piyasalardaki gelişmeler yatırımcılar üzerinde etki yaratmaya devam etmektedir.

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