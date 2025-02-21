Küresel Piyasalarda Çalkantılı Seyir: Enflasyon ve Ticaret Politikalarının Etkileri

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politik belirsizlikler etkili bir şekilde hissediliyor. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının mevcut ekonomik duruma etkileri ana gündem maddeleri arasında kalmaya devam ediyor.

Başkan Trump, dünkü ABD-Kanada hokey maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, vergi mükelleflerinin kaynaklarının yasa dışı göçü teşvik etmeyecek şekilde kullanılmasını sağlamak adına 3 kararname imzaladı.

Analistler, Trump yönetiminin dış politika ve tarife politikası konusundaki gelişmeleri yatırımcıların takibinde olduğunu belirtiyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, tarife politikasının resesyona neden olacağı düşüncesini desteklemediklerini ifade etti. Lutnick, bütçe açığını azaltmanın faiz oranlarını düşüreceğini de vurguladı.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin uygulamalarının "dezenflasyonist" olduğunu savunarak, enerji maliyetlerini düşüreceklerini ve düzenlemeleri azaltacaklarını belirtti. Ancak, fiyat ayarlamalarının geçici olacağına dikkat çekti ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun 2022'de ulaştığı 40 yılın en yüksek seviyesinden düşürülmesinde önemli ilerlemeler kaydedileceğini vurgularken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl içinde iki çeyrek puanlık faiz indirimine gidileceğini öngördüğünü ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler bağlamında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili atılan adımlar dikkatle izleniyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Başkan Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Bugün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,50'de dengelenirken, dolar endeksi %0,1'lik artışla 106,4 seviyesine ulaştı. Güvenli liman varlıklarına olan talebin artmasıyla altının ons fiyatı, 2,954,89 dolarlık rekor seviyesinin ardından 2,938 dolardan kapanarak şu anda %0,3 değer kaybıyla 2,930 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise %0,1 düşerek 76,1 dolara geriledi.

New York Borsası'nda ise S&P 500 endeksi %0,43, Nasdaq endeksi %0,47 ve Dow Jones endeksi %1,01 düşüş kaydetti. Avrupa borsalarında ise Fransa hariç negatif bir seyir izlenirken, gözler imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Almanya'da 2021'de kurulan koalisyon hükümetinin çatışmalar nedeniyle dağılmasının ardından, pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde 5 aday başbakanlık için yarışacak. DAX 40 endeksi %0,53, İngiltere FTSE 100 %0,57 ve İtalya FTSE MIB 30 endeksi %0,26 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,15 yükseldi.

Asya piyasalarında ise Japonya'nın enflasyonu güç kazanırken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %4 artarak beklentilere paralel seyretti. Bu durum, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı konusunda daha şahin bir duruş sergilemesine neden olabilir.

Son olarak, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik %10'luk ek gümrük vergisinin ikili ilişkilerde olumsuz etkilere yol açtığını belirterek, bu sorunların diyalogla çözülmesini umduğunu ifade etti.

Tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcıların dikkatle takip ettiği veriler arasında; Türkiye'nin şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi, ABD'nin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışları bulunuyor.