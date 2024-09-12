Küresel Piyasalarda ECB'nin Faiz Kararı Bekleniyor

Küresel Piyasalarda Faiz Beklentileri Artıyor

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verileri sonrası olumlu bir eğilim gözlemlenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün alacağı para politikası kararları yatırımcıların odak noktası haline geldi.

Veriler, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceğine dair beklentilerin güçlendiğini gösteriyor. Yatırımcılar arasında risk iştahının artmış olması dikkat çekiyor.

ABD Enflasyon Verileri

Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, Ağustos ayında ABD'de aylık enflasyon %0,2, yıllık enflasyon ise %2,5 artış gösterdi. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise %0,3'lük bir artışla tahminleri aşarken, yıllık %3,2 oranında bir artış kaydetti. Analistler, çekirdek enflasyondaki direncin sürdüğüne dikkat çekiyor.

Ülkede enflasyon göstergelerindeki azaltmanın, Federal Rezerv'in bu ay yapacağı toplantıda herhangi bir faiz indirim olasılığını zayıflattığı ifade ediliyor. Ayrıca, yatırımcılar bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini de takip ediyor.

ABD'deki konut kredisi faizlerinin %6,43'ten %6,29'a gerilemesi, bu yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Mortgage başvurularının da %1,4 oranında arttığı bildirildi.

Politik ve Ekonomik Gelişmeler

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard, enflasyondaki düşüşe vurgu yaparak, "Enflasyonla ilgili bir dönem sona eriyor," ifadelerini kullandı. Piyasalarda, Federal Rezerv'in bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması ve sonunda toplamda 100 baz puanlık bir indirim yapacağına dair beklentiler güçleniyor.

Kurumsal tarafında ise teknoloji hisseleri ön plana çıkıyor. Nvidia'nın hisseleri %8'den fazla değer kazanırken, Arm Holdings %10,3, Marvell Technology %4,6 ve Broadcom %6,8 artış kaydetti.

Yurt Dışındaki Durumlar

Asya borsalarında ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından olumlu bir hava hakimken, Japonya'da ÜRETİCİ Fiyat Endeksi, ağustusta %0,2 düşüş göstermiş fakat yıllık bazda %2,5 artış gerçekleştirmiştir. Japonya Merkez Bankası üyesi Tamura, faiz oranlarının önümüzdeki yıllarda aşamalı olarak arttırılması gerektiğini açıkladı.

Yurt İçinde Gözler Ödemeler Dengesi Verisinde

Yurt içinde ise yatırımcılar bugün açıklanacak cari işlemler dengesi verisini bekliyor. Ekonomistler, temmuz ayında cari işlemler hesabının 749 milyon dolar fazla vermesini tahmin ediyor.

Ekonomistler, Dolar/TL'nin dün %0,2 düşerek 33,9867 seviyesinden kapandığını, bankalararası piyasanın açılışında ise yatay bir seyirle 34,0020 seviyesinden işlem gördüğünü belirtiyor.

Bugünkü Takip Edilecek Veriler: