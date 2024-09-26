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Küresel Piyasalarda Fed Açıklamaları Ön Planda

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:04
Küresel Piyasalarda Fed Açıklamaları Ön Planda

Küresel Piyasalarda Fed Açıklamaları Ön Planda

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde karışık bir seyir izliyor. Bunun yanı sıra, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların ilgi odağı.

Resesyon Endişeleri ve Ortadoğu Gerilimleri

ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri ve Ortadoğu'daki artan gerilim, piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Powell'ın açıklamaları, piyasalarda önemli bir yön belirleyici olabilir.

Mortgage Başvurularında Artış

Dün açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı %6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca, mortgage başvuruları %11 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

OECD'nin Büyüme Tahminleri

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), global ekonomide dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörerek, 2023 büyüme tahminini %0,1 revize ederek %3,2'ye çıkardı. Özellikle, ABD ekonomisi için büyüme tahmini ise değişmeden %2,6 olarak kaldı.

Avrupa Borsalarındaki Gelişmeler

Avrupa borsalarında dünkü satış ağırlıklı seyrin ardından, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Asya Pazarında Pozitif Seyir

Asya borsalarında ise yeni işlem gününde pozitif bir hava hakimken, teknoloji hisselerindeki artış dikkat çekti. Micron Technology'nin gelir beklentilerindeki iyimserlik, bölgedeki yarı iletken üreticilerinin kar beklentilerini de olumlu yönde etkilemiş durumda.

Bugünün Veri Gündemi

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu özeti ile haftalık istatistiklerin yanı sıra, ABD'den gelecek büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin de izleneceğini belirtiyor. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar da takip edilecek.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler:

  • 14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti
  • 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
  • 15.30 ABD, 2. çeyrek GSYH
  • 15.30 ABD, ağustos dayanıklı mal siparişleri
  • 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
  • 16.20 ABD, Jerome Powell'ın basın toplantısı
  • 16.30 Avro Bölgesi, Christine Lagarde'ın basın toplantısı
  • 17.00 ABD, ağustos bekleyen konut satışları

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