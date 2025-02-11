Küresel Piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın Konuşması Bekleniyor

ABD Merkezi Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ndeki konuşmasıyla birlikte, global piyasalarda belirsizlikler devam ediyor.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları, piyasalara yön vermeyi sürdürüyor. Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 tarife uygulayacağını söyleyince, ticaretteki endişeler yeniden arttı.

Analistler, bu hafta içerisinde Trump’ın tüm ülkelere yönelik yeni tarifeleri açıklamasının güncel ticaret gerilimlerini daha da artırabileceğini vurguladı. Powell’ın konuşmasında ise ABD ekonomisine dair ipuçları aramakta, evrim geçiren tarifelerin olası etkileri merakla beklenmekte.

Fed’in New York Şubesi tarafından açıklanan Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3 seviyesinde kaldı.

Küresel borsa endekslerine bakıldığında, çelik üreticisi firmaların hisseleri büyük artışlar göstermekte. US Steel hisseleri %5, Cleveland-Cliffs %18, ve Nucor %5 değer kazanırken; Alcoa hisseleri de %2 değer kazandı.

Gelecek günler için piyasalar üzerinde etkili olan diğer faktörler arasında, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi'nin %4,50'ye yükselmesi, dolar endeksinin ise %0,1 artışla 108,4 seviyesinde sabit kalması bulunmakta. Altının ons fiyatı ise %1,6 artışla 2906,93 dolardan kapanarak, en son %0,4 artışla 2919 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol varil fiyatı, önceki kapanışa göre %0,2 artış göstererek 75,9 dolardan satılırken, New York Borsası'nda S&P 500 endeksi %0,67, Nasdaq endeksi %0,98 ve Dow Jones endeksi %0,38 yükseldi. Ancak endeks vadeli kontratları yeni güne negatif bir başlangıçla girdi.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi uygulamasının gerekçesiz olduğunu vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin ilave tarifeleri konusunda harekete geçme çağrısında bulundu.

Tüm bu gelişmeler içinde, yatırımcılar, bugün yurt içinde perakende satışlar ve yurt dışında Powell ile BoE Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmalarını merakla takip ediyor. Analistler, BIST 100 endeksi için teknik seviyeleri 9800 ve 9750 destek, 10000 ve 10100 direnç noktaları olarak belirliyor.

Bugün takip edilecek önemli veriler ise şöyle: 10.00 Türkiye, aralık ayı perakende satışlar; 15.15 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması; 18.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması.