Küresel Piyasalarda Gözler ABD İstihdam Verilerine Çevrildi

Küresel Piyasalarda Dikkatler ABD'ye Yöneldi

Küresel piyasalarda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yeni dönemdeki politikalarına yönelik belirsizlikler ile birlikte, önümüzdeki haftada açıklanacak istihdam verileri büyük bir merakla bekleniyor. Geçen hafta karışık bir seyir izleyen piyasalarda, Trump'ın tarifelere ilişkin söylemleri ve jeopolitik riskler etkili oldu.

Trump'ın Ekonomi Politikaları Merak Ediliyor

ABD'de yeniden başkan seçilen Trump, kabine için adaylarını açıklamaya başladı. Hazine Bakanlığı için Scott Bessent adını veren Trump, Bessent’in uluslararası alandaki saygınlığını vurguladı. Bessent, doların rezerv para birimi statüsünü koruma sözü verdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon, jeopolitik risklerin artmasına neden olarak, piyasalardaki risk algısını yükseltmektedir. Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ise ekonominin beklenenden iyi bildirimlerle büyüdüğünü gösterdi.

Fed'in Para Politikası ve Beklentiler

ABD Merkez Bankası (Fed) ise, salı günü yapılan toplantının tutanaklarında ihtiyatlı bir yaklaşım benimsendiğini açıkladı. Faiz indirimlerine dikkatli yaklaşılacağı mesajı veren Fed'in, piyasalardaki dalgalanmalara karşı nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.

Analistler, Trump’ın politikalarının ekonomiye etkileri ile birlikte, Fed'in tutumunun da piyasalardaki risk algısını etkilediğini ifade ediyor. Son hafta içerisinde açıklanan raporlarda, Standard & Poor's küresel ekonomik büyüme yönünde olumlu tahminlerde bulundu.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Gelişmeler

Avrupa borsalarında, Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle karışık bir hareket görüldü. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları dikkat çekti. Lagarde, ticaret savaşlarının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Asya'da ise, Çin'in yeni bir ticaret savaşı isteğinin zayıflaması, ülkedeki piyasaları destekledi. Japonya'da açıklanan ekonomik veriler ise, enflasyonun beklentilerin üzerinde çıktığını gösterdi.

Yurt İçi Piyasalarda Gözler Enflasyon Verisinde

Yurt içi piyasalarda, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %1.07 değer kazanarak tamamladı. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verileri yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) %1.98 artacağına dair tahminlerde bulundu.

Sonuç olarak, küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrilirken, Trump'ın politikalarının etkileri ve Fed'in tutumu belirleyici olmaya devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.