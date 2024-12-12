Küresel Piyasalarda Gözler ECB'nin Faiz Kararına Çevrildi

Küresel Piyasalarda ECB Beklentisi

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Son veriler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkat çekiyor. Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık %0,3 ve yıllık %2,7 ile beklentilere paralel arttı. Tüketici fiyatları, beklenen artışın yanı sıra son 7 ayın en yüksek aylık artışını gösterdi.

Çekirdek TÜFE de, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeden kasımda aylık %0,3 ve yıllık %3,3 artış kaydetti. Bu verilerin ardından, para piyasalarında Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali %98'e yükseldi. Analistler, manşet enflasyondaki artışın Fed'i faiz indiriminden vazgeçirmeye yetecek kadar yüksek olmadığını belirtiyor.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri rekor seviyeye yükselerek %5,9 artışla 424,77 dolara ulaştı. Tesla CEO'su Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump’ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesi sonrasında hisse değerlerinde %66'dan fazla artış görüldü.

Benzer şekilde, Google’ın tanıttığı yeni kuantum çipi "Willow" sayesinde Alphabet hisseleri de %5,5 değer kazandı. Ayrıca, Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste 5. toplantısında faiz indirimine giderek, politika faizini 50 baz puan düşürerek %3,25'e çekti.

Avrupa Merkez Bankası ve Ekonomi Beklentileri

Bugün ECB'nin faiz kararına yönelik olarak yapılan analizlerde, bankanın politika metni ve başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları piyasalarda önemli bir etki yaratması bekleniyor. ECB'nin para politikasında gevşeme adımları, bölgedeki imalat sanayi aktivitesinin sınırlı bir toparlanmasına katkıda bulunabilir. Ancak resesyon endişeleri devam ediyor.

Öte yandan, İsviçre Merkez Bankası (SNB)'nın da bugün faiz kararını %0,75'e düşüreceği tahmin ediliyor. Avrupa Birliği (AB), farklı ekonomik programlar için 2025'te yaklaşık 160 milyar avroluk tahvil ihraç edeceğini duyurdu.

Asya ve Türkiye Piyasaları

Asya borsaları, ABD'deki enflasyon verilerinin risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izledi. Güney Kore'deki siyasi gelişmeler ve Çin-Tayvan gerilimi takip ediliyor.

Yurt içinde ise, Borsa Istanbul'da BIST 100 endeksi dün %0,40 değer kaybederek 10.058,47 puandan kapandı. Bugün ise ekim ayı cari işlemler dengesi verileri izlenecek. Ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 293 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

Dolar/TL, dün %0,1 artışla 34,8656'dan kapanırken, bu sabah bankalararası piyasada 34,8730 seviyesinden işlem gördü.

Bugün izlenecek önemli veriler:

10.00 Türkiye, ekim ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.15 Avro Bölgesi, aralık ayı ECB faiz kararı

16.30 ABD, kasım ayı ÜFE

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları.