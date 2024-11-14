Küresel Piyasalarda Gözler Fed Başkanı Powell'ın Açıklamalarında

Küresel Piyasalarda Dalgalı Seyir

Küresel piyasalarda, gelecekte olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden artırabileceği endişesi ile yön arayışı devam ediyor.

Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüm ile ilgili yapacağı açıklamalara yoğun ilgi var. Dün ABD’de açıklanan enflasyon verileri, beklentiler doğrultusunda gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyaller, Fed'in enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceğini düşündürüyor.

Risk İştahı Azalıyor

Bu endişeler, Donald Trump'ın başkanlık politikaları ile ilgili belirsizlikler nedeniyle risk iştahını azaltırken, tahvil piyasalarında da satış baskısı devam ediyor. Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri %4,36'ya kadar gerileyip günü %4,45'ten tamamladı. Bugün ise %4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dolar Güçleniyor

Yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte altının ons fiyatında düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşındı ve şu anda 2,558 dolar'dan işlem görüyor. Dolar endeksi bugün 106,7 ile yaklaşık bir yılın zirvesine çıktı.

Fed'in Beklentileri ve Açıklamalar

Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Para piyasalarında Fed'in önümüzdeki ay %83 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, açıklanan verilerin enflasyondaki düşüşü doğruladığını belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyon %2 hedefine ulaşamasa bile, para politikalarının orta derecede kısıtlayıcı tutulması gerektiğini vurguladı, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise faiz indirimlerinin temkinli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta, Tesla hisseleri %0,5 yükselirken, Bitcoin yeni rekorlar kırarak 93,000 doları test etti, ardından 89,501 dolarda denge buldu.

Emtia tarafında ise Brent petrolün varil fiyatı %0,1 artışla 71,9 seviyelerine çıkarken, bakırın libresi 4,02 dolardan işlem görmekte.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında ise karışık seyir gözlemlendi, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarını takip ediyor. Asya'da ise Çin'de artan gümrük tarifleri endişeleri sürmekte.

Yurt içinde, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %0,80 değer kazanarak 9,300,30 puandan kapandı. Dolar/TL ise yatay seyirle 34,3580'den kapanarak, yeni günde 34,3430'dan işlem görüyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak önemli veriler şöyle:

13.00 - Avro Bölgesi, 3. çeyrek büyüme

13.00 - Avro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi

14.30 - Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 - Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları

16.30 - ABD, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

16.30 - ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

23.00 - ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.