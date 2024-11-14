DOLAR
34,35 -0,04%
EURO
36,32 -0,05%
ALTIN
2.819,68 0,82%
BITCOIN
3.071.826,74 0,72%

Küresel Piyasalarda Gözler Fed Başkanı Powell'ın Açıklamalarında

Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları öncesinde yön arayışı sürerken, enflasyon endişeleri artıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:10
Küresel Piyasalarda Gözler Fed Başkanı Powell'ın Açıklamalarında

Küresel Piyasalarda Dalgalı Seyir

Küresel piyasalarda, gelecekte olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden artırabileceği endişesi ile yön arayışı devam ediyor.

Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüm ile ilgili yapacağı açıklamalara yoğun ilgi var. Dün ABD’de açıklanan enflasyon verileri, beklentiler doğrultusunda gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyaller, Fed'in enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceğini düşündürüyor.

Risk İştahı Azalıyor

Bu endişeler, Donald Trump'ın başkanlık politikaları ile ilgili belirsizlikler nedeniyle risk iştahını azaltırken, tahvil piyasalarında da satış baskısı devam ediyor. Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri %4,36'ya kadar gerileyip günü %4,45'ten tamamladı. Bugün ise %4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dolar Güçleniyor

Yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte altının ons fiyatında düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşındı ve şu anda 2,558 dolar'dan işlem görüyor. Dolar endeksi bugün 106,7 ile yaklaşık bir yılın zirvesine çıktı.

Fed'in Beklentileri ve Açıklamalar

Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Para piyasalarında Fed'in önümüzdeki ay %83 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, açıklanan verilerin enflasyondaki düşüşü doğruladığını belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyon %2 hedefine ulaşamasa bile, para politikalarının orta derecede kısıtlayıcı tutulması gerektiğini vurguladı, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise faiz indirimlerinin temkinli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta, Tesla hisseleri %0,5 yükselirken, Bitcoin yeni rekorlar kırarak 93,000 doları test etti, ardından 89,501 dolarda denge buldu.

Emtia tarafında ise Brent petrolün varil fiyatı %0,1 artışla 71,9 seviyelerine çıkarken, bakırın libresi 4,02 dolardan işlem görmekte.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında ise karışık seyir gözlemlendi, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarını takip ediyor. Asya'da ise Çin'de artan gümrük tarifleri endişeleri sürmekte.

Yurt içinde, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %0,80 değer kazanarak 9,300,30 puandan kapandı. Dolar/TL ise yatay seyirle 34,3580'den kapanarak, yeni günde 34,3430'dan işlem görüyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak önemli veriler şöyle:

  • 13.00 - Avro Bölgesi, 3. çeyrek büyüme
  • 13.00 - Avro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi
  • 14.30 - Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
  • 15.30 - Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları
  • 16.30 - ABD, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
  • 16.30 - ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
  • 23.00 - ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı
2
Brent Petrol Fiyatı 71,67 Dolarla Açıklandı
3
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Pazarlar Düşüşte
4
EFT ve FAST ile para gönderenler dikkat! Bugünden itibaren yeni sistem başladı
5
Zeytinyağı ve dana kavurma indirimde! File Market aktüel ürünler kataloğu
6
VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı: Piyasalardaki Belirsizlikler Devam Ediyor
7
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: 944 Bin Megavatsaat Üretim

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak