Küresel Piyasalarda İyimser Hava: Trump'ın Tarife Açıklamaları Etkili Oldu

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere dair müzakere kapılarını kapatmamasıyla oluşan iyimserlik, piyasaları olumlu bir şekilde etkiliyor.

Trump’ın Tarifelere Dair Açıklamaları

Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere yönelik kapsamlı bir plan geliştirilmesine dair kararını imzalayıp açıklamalarda bulundu. Ticarette adalet sağlamak adına karşılıklı tarife uygulamakta kararlı olduğunu belirten Trump, "Ülkeler, ABD'ye ne uygularsa aynı uygulamayı biz de yapacağız." dedi.

Katma Değer Vergisi (KDV) sistemini ele alacaklarını ifade eden Trump, bu sistemin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savundu. KDV’nin bir tarife olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Trump ayrıca, ülkelerin sağladığı sübvansiyonlara dikkat çekeceklerini ve parasal olmayan tarifelere düzenlemeler yapacaklarını duyurdu. Ülkelerin ABD'ye karşı gümrük vergilerini indirip sonlandırmaları gerektiğini belirten Trump, "Eğer bir ürün ABD'de üretilirse, tarife uygulanmayacak." dedi ve insanların birçok şirketin ürünlerini ABD'ye üretmeye geri döneceğini öngördüğünü aktardı.

Ekonomik Veriler ve Piyasalara Yansıması

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 yükseldi. Bu verilerin, Trump'ın politikalarının ABD Merkez Bankası(Fed) için enflasyonla mücadele sürecini olumsuz yönde etkileyebileceği endişelerini artırdığı yorumları yapıldı.

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Şubat ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülke genelinde hane halkı borcu, 2024’ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artarak 18,04 trilyon dolarla rekor tazelemiş durumda.

Beklenen ÜFE verilerine rağmen, yeni tarife planları enflasyonist baskı ve küresel ticaret gerilimlerini hafiflettiği görülüyor.

Piyasalardaki Son Durum

Dün açıklanan makroekonomik veriler sonrasında ABD’de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,62 seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda yüzde 4,54 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise güne yüzde 0,2 azalışla 107,1 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı, dün 2,928,51 dolardan kapanırken, yeni günde yüzde 0,1 artışla 2,930 dolardan işlem görmekte. Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 74,9 dolardan satılmakta.

New York Borsası’nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,04, Dow Jones endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,50’lik yükseliş kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün İngiltere haricinde pozitif bir seyir öne çıktı. Bugün gözler Avro Bölgesi’nde açıklanacak büyüme verilerine çevrildi. Avro Bölgesi’nde resesyon endişeleri son günlerde ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Sonuç

Tüm bu gelişmeler, piyasalardaki risk iştahının artmasına neden olurken, yatırımcıların güncel ekonomik verileri dikkatlice takip etmeye devam edeceği öngörülüyor. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edilmesi önem taşıyor.