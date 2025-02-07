Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: ABD İstihdam Verileri Bekleniyor

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, **ABD'nin ek gümrük vergilerine** yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlaması sonrasında istihdam trendlerindeki gidişata yönelik daha çok bilgi vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor. Ülkede dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı **1 Şubat ile biten haftada** önceki haftaya kıyasla **11 bin kişi artışla** 219 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Tarım Dışı İş Gücü Verimliliği

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde **1,2 ile** beklentilerin altında arttı. **ABD Merkez Bankası'nın (Fed)** takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde **3** arttı.

Bu dönemde **yüzde 3,4 artması** beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde **yüzde 0,5** yükselmişti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunurken, Chicago Fed Başkanı **Austan Goolsbee**, sağlam büyüme ve düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamın sağlandığı bir ekonominin, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi için olanak tanıyacağını, ancak tarifeler ve diğer politika değişikliklerinin etkisine dair belirsizliğin daha yavaş bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta ise ABD'li sanayi ve havacılık devlerinden **Honeywell**'in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin satış ve kar tahminlerinin düşük gelmesi ve bağımsız olarak listelenen **3 şirkete bölüneceği** duyurması sonrası yüzde **5,6** değer kaybetti. **Ford**'un hisseleri, elektrikli araç ve yazılım operasyonlarında **5,5 milyar dolarlık zarar** öngörmesi sonrası yüzde **7,5** düştü. **Qualcomm**'un hisseleri, patent lisanslama işinde bu yıl satış artışı beklenmediğini açıklamasının ardından yüzde **3,7** geriledi. **Eli Lilly**'nin hisseleri ise şirketin 3 aylık karı ile yıllık kar tahminlerinin piyasa beklentilerini aşmasıyla yüzde **3,3** değer kazandı. **Philip Morris**'in hisseleri de güçlü gelen finansal sonuçların etkisiyle yüzde **10,9** yükseldi.

Piyasa Göstergeleri

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi güne yüzde **4,45** seviyesinde başlarken, dolar endeksi yüzde **0,1** yükselişle **107,8**'de bulunuyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde **0,2** düşüşle 2.856,60 dolardan kapanmasının ardından, şu sıralarda yüzde **0,3** yükselişle **2.864** dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde **0,5** üzerinde **74,5** dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda, S&P 500 endeksi yüzde **0,36** ve **Nasdaq** endeksi yüzde **0,51** yükselirken, **Dow Jones** endeksi yüzde **0,28** düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Avrupa Piyasalarının Durumu

Avrupa borsalarında dün pozitif seyir öne çıkarken, **İngiltere Merkez Bankası (BoE)** 25 baz puan indirerek politika faizini yüzde **4,5**'e düşürdü. BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu toplantısında BoE Başkanı **Andrew Bailey**'nin dahil olduğu yedi üye, politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullandı, iki üye ise **50 baz puan** indirim yapılması yönünde görüş bildirdi.

BoE, **Kasım 2024**'te öngördüğü yüzde **1,5**'lik ekonomik büyüme tahminini, sert bir şekilde düşürerek yüzde **0,75**'e çekti. Bu karara ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere'de yıllık enflasyonun geçen yılın son çeyreğinde yüzde **2,5** seviyesinde gerçekleştiği anımsatıldı.

BoE Başkanı Bailey karar sonrası yaptığı açıklamada "Enflasyondaki düşüş süreci devam ettikçe Merkez Bankasının faiz oranını daha da azaltabileceğimizi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD yönetiminin ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı bölgede yakından takip edilirken, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik bir ek gümrük vergisinin etkilerinin sınırlı ve müzakere edilebilir olacağına yönelik beklentiler bölgedeki risk iştahını destekliyor.

Dün, Almanya'da **DAX 40** endeksi yüzde **1,47**, İngiltere'de **FTSE 100** endeksi yüzde **1,21**, İtalya'da **FTSE MIB 30** endeksi yüzde **1,48** ve Fransa'da **CAC 40** endeksi yüzde **1,47** yükseldi. DAX 40 ve FTSE 100 endeksi kapanışta rekor tazeledi.

Asya tarafında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, **Çin**'de teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor. DeepSeek tarafından yayınlanan yapay zeka modellerinin, Çin'in teknoloji şirketlerine olan ilgiyi yeniden canlandırmasının ardından Çin teknoloji hisseleri değer kazandı.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre aralık ayına ilişkin hanehalkı harcamaları yıllık bazda yüzde **2,7** artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Hindistan Merkez Bankası (RBI) politika faizini beklentiler dahilinde **25 baz puan** indirerek yüzde **6,5**'ten, **yüzde 6,25**'e çekti. RBI, en son mayıs 2020'de faiz indirmişti.

Yurt içinde ise dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da **BIST 100** endeksi günü yüzde **1,26** değer kazanarak **9.842,15** puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB, 2024 yılının dördüncü Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde **44** ve **yüzde 21** olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde **12**'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

Dolar/TL, dün yüzde **0,1** azalışla **35,8885**'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde **0,3** yükselişle **35,9980** seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde **9.850** ve **9.900** puanın direnç, **9.750** ve **9.650** seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydediliyor.

Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler