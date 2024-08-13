Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor

Küresel Piyasalarda Karışıklık

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde belirsizlik hakim. Enflasyon korkuları yerini resesyon endişelerine bırakırken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapması ihtimali varlık fiyatlarındaki dalgalanmaları sınırlıyor.

ABD Enflasyon Verileri ve Fed Beklentileri

ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda önemli bir etki yaratması bekleniyor. Aynı zamanda, Federal Rezerv'in (Fed) eylül ayındaki toplantısında yapacağı faiz indiriminin boyutuna ilişkin tahminler de belirsizliğini koruyor. Piyasalarda, Fed'in eylülde yüzde 57 olasılıkla 50 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.

New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları, ABD'deki tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin temmuzda değişmediğini gösterdi. Kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi yüzde 3 olarak sabit kaldı.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğunu belirterek, "Politikanın mevcut duruşunda temkinli olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Piyasa Gelişmeleri

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,90 seviyesine yerleşirken, dolar endeksi 103,1 olarak kaydedildi. Altının ons fiyatı, 2.472 dolarlık kapanış rekorunu tazelerken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 81,2 dolara geriledi.

Avrupa borsalarında yön arayışları sürerken, analistler, bu hafta açıklanacak verilerin piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olabileceğini vurguladı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kısa zamanda yapacağı olası faiz indirimleri de dikkatle izleniyor.

Asya Piyasalarındaki Durum

Asya borsalarında Japonya'nın Nikkei 225 endeksi pozitif bir ayrışma gösterdi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3 artış gösterirken, bu durumun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politikalarını etkilemesi olası.

Türkiye'deki Gelişmeler

Borsa İstanbul, kapanışta yüzde 0,8 düşüşle 9.828,56 puandan tamamlandı. Bugün ödemeler dengesi verisine odaklanılacakken, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor.

Analistler, BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.500 puanlarının destek, 10.000 puanının ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.