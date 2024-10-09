DOLAR
34,27 -0,01%
EURO
37,6 0,2%
ALTIN
2.882,97 0,05%
BITCOIN
2.139.333,6 -0,15%

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor

Küresel piyasalarda, ABD verilerinin etkisi ve Orta Doğu'daki gerilimlerle karışık bir seyir gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:03
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda hareketlilik sürdürüyor. ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından, "yumuşak iniş" yapılabileceği beklentileri hakimken, Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir gözlemleniyor.

ABD İstihdam Verileri ve Yatırımcı Beklentileri

ABD ekonomisi, resesyona girmeden enflasyon hedeflerine ulaşma umuduyla ilerliyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon verileri, yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bu verilerin ABD’nin "yumuşak iniş" yapıp yapamayacağına dair sinyaller verebileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki hamlelerine dair beklentiler de değişebilir.

Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantısı

Bugün açıklanacak FOMC toplantı tutanakları dikkatle izleniyor. Tutanaklarda geleceğe dair ipuçları aranacak. Fed yetkililerinden gelen açıklamalara göre, John Williams, eylül ayındaki yarım puanlık faiz indiriminin ardından bankanın ABD ekonomisinde "yumuşak inişi" sağlamak için iyi bir pozisyonda olduğunu ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonu yüzde 2 hedefiyle düşürmenin önemli olduğunu belirterek, bunun istihdam artışında olumsuz bir etki yaratmaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Durum

Hafta içinde Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair endişeler sürüyor. Almanya'da sanayi üretimi arttı, ancak resesyon endişeleri devam ediyor.

Asya borsaları ise, Japonya'nın dışında olumsuz bir seyir izliyor. Çin'in ekonomik teşviklere yönelik isteksizliği borsa hareketlerini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'nın para politikası kararları dikkatle izleniyor.

Borsa İstanbul ve Yurt İçi Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,15 değer kazanarak günü tamamladı. Dolar/TL ise yatay seyir izleyerek işlem görüyor.

Bugün yurt içinde takip edilecek veriler arasında ABD'deki haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve FOMC toplantı tutanakları yer alıyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı
2
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor
3
2030'da Yenilenebilir Enerji Dünya Elektrik Talebinin Yarısını Karşılayacak
4
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
5
Asya Borsalarında Dalgalı Seyir: Yatırımcılar Gözlerini Enflasyon Verilerine Çevirdi
6
Fitch Ratings: Karbonsuzlaşma Süreci Yavaş İlerliyor
7
Brent Petrol Fiyatı Güncellendi: 77,50 Dolar

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor