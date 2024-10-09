Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda hareketlilik sürdürüyor. ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından, "yumuşak iniş" yapılabileceği beklentileri hakimken, Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir gözlemleniyor.

ABD İstihdam Verileri ve Yatırımcı Beklentileri

ABD ekonomisi, resesyona girmeden enflasyon hedeflerine ulaşma umuduyla ilerliyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon verileri, yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bu verilerin ABD’nin "yumuşak iniş" yapıp yapamayacağına dair sinyaller verebileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki hamlelerine dair beklentiler de değişebilir.

Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantısı

Bugün açıklanacak FOMC toplantı tutanakları dikkatle izleniyor. Tutanaklarda geleceğe dair ipuçları aranacak. Fed yetkililerinden gelen açıklamalara göre, John Williams, eylül ayındaki yarım puanlık faiz indiriminin ardından bankanın ABD ekonomisinde "yumuşak inişi" sağlamak için iyi bir pozisyonda olduğunu ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonu yüzde 2 hedefiyle düşürmenin önemli olduğunu belirterek, bunun istihdam artışında olumsuz bir etki yaratmaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Durum

Hafta içinde Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair endişeler sürüyor. Almanya'da sanayi üretimi arttı, ancak resesyon endişeleri devam ediyor.

Asya borsaları ise, Japonya'nın dışında olumsuz bir seyir izliyor. Çin'in ekonomik teşviklere yönelik isteksizliği borsa hareketlerini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'nın para politikası kararları dikkatle izleniyor.

Borsa İstanbul ve Yurt İçi Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,15 değer kazanarak günü tamamladı. Dolar/TL ise yatay seyir izleyerek işlem görüyor.

Bugün yurt içinde takip edilecek veriler arasında ABD'deki haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve FOMC toplantı tutanakları yer alıyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.