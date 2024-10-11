DOLAR
34,29 -0,36%
EURO
37,51 0%
ALTIN
2.910,34 -0,82%
BITCOIN
2.086.552,24 -1,89%

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor

ABD enflasyon verileri sonrasında piyasalarda belirsizlik artarken, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 08:40
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor

Küresel Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Küresel piyasalarda ABD'de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, yatırımcıların endişelerini artırdı. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gevşeme sürecinin hız kestiği yönündeki korkuları beraberinde getirdi.

İşsizlik Başvurularındaki Artış

Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, eylülde aylık %0,2 ve yıllık %2,4 oranında artış kaydedildi. Bu gelişme, enflasyonist baskıların hâlâ devam ettiğine dair sinyalleri artırdı.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı geçen hafta 258 bine yükseldi. Bu durum, işsizlik maaşına başvuranların sayısının Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Kasırga ve grevlerin de etkili olduğu düşünülen bu artış, ekonomik verilerin önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fed'in Politikasına Yönelik Beklentiler

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon baskılarının azalmasıyla birlikte daha fazla faiz indirimi beklediğini ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise, ekonomik göstergelere bağlı olarak faiz oranlarını düşürmeye veya sabit tutmaya açık olduğunu dile getirdi.

Faiz indirimine yönelik beklentiler, yıl sonuna kadar sürecek iki toplantıda toplamda 50 baz puan indirim yapılacağı şeklinde belirginleşiyor. Bilanço sezonunun hız kazanmasıyla birlikte, Wells Fargo, JPMorgan Chase ve Bank of New York Mellon gibi büyük bankaların finansal sonuçları yatırımcıları bekliyor.

Uluslararası Piyasalarda Genel Görünüm

ABD'de Dolar endeksi 102,9 seviyesinden işlem görürken, altın fiyatları 2,646 dolardan satılmakta. Brent petrol ise %3,1 artışla 78,9 dolar seviyelerine ulaştı.

Avrupa borsaları da ABD'deki verilerin ardından karışık bir seyir izlerken, Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Almanya hükümeti, büyüme tahminini %0,3'ten eksi %0,2'ye revize etti.

Asya'da Durum Ne?

Asya borsalarında karışık bir görünüm hâkim. Yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer konu ise Çin'in ekonomik teşvik paketi, bu hafta sonu açıklanacak. Güney Kore Merkez Bankası faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %3,25 seviyesine indirdi.

Piyasalar genel olarak, açıklanacak veriler ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları doğrultusunda yönünü belirleyecek.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da Yükseliş Gözlemlendi
2
Brent Petrol Fiyatı 78,33 Dolar: Kasırga ve Jeopolitik Endişeler Etkili
3
Asgari ücrete temmuz zammı ayarı! Yeni rakam az önce sızdırıldı
4
Güncel Altın Fiyatları: Gram 2.915 Lira, Çeyrek 4.990 Lira
5
VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı
6
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Güncel Durum
7
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak