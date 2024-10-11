Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor

Küresel Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Küresel piyasalarda ABD'de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, yatırımcıların endişelerini artırdı. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gevşeme sürecinin hız kestiği yönündeki korkuları beraberinde getirdi.

İşsizlik Başvurularındaki Artış

Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, eylülde aylık %0,2 ve yıllık %2,4 oranında artış kaydedildi. Bu gelişme, enflasyonist baskıların hâlâ devam ettiğine dair sinyalleri artırdı.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı geçen hafta 258 bine yükseldi. Bu durum, işsizlik maaşına başvuranların sayısının Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Kasırga ve grevlerin de etkili olduğu düşünülen bu artış, ekonomik verilerin önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fed'in Politikasına Yönelik Beklentiler

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon baskılarının azalmasıyla birlikte daha fazla faiz indirimi beklediğini ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise, ekonomik göstergelere bağlı olarak faiz oranlarını düşürmeye veya sabit tutmaya açık olduğunu dile getirdi.

Faiz indirimine yönelik beklentiler, yıl sonuna kadar sürecek iki toplantıda toplamda 50 baz puan indirim yapılacağı şeklinde belirginleşiyor. Bilanço sezonunun hız kazanmasıyla birlikte, Wells Fargo, JPMorgan Chase ve Bank of New York Mellon gibi büyük bankaların finansal sonuçları yatırımcıları bekliyor.

Uluslararası Piyasalarda Genel Görünüm

ABD'de Dolar endeksi 102,9 seviyesinden işlem görürken, altın fiyatları 2,646 dolardan satılmakta. Brent petrol ise %3,1 artışla 78,9 dolar seviyelerine ulaştı.

Avrupa borsaları da ABD'deki verilerin ardından karışık bir seyir izlerken, Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Almanya hükümeti, büyüme tahminini %0,3'ten eksi %0,2'ye revize etti.

Asya'da Durum Ne?

Asya borsalarında karışık bir görünüm hâkim. Yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer konu ise Çin'in ekonomik teşvik paketi, bu hafta sonu açıklanacak. Güney Kore Merkez Bankası faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %3,25 seviyesine indirdi.

Piyasalar genel olarak, açıklanacak veriler ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları doğrultusunda yönünü belirleyecek.