Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Enflasyon Verileri ve Faiz Beklentileri

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'deki enflasyon verilerinin beklentileri aşması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izleniyor. Bugün, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'ne odaklanıldı.

Enflasyon Verileri ve Fed'in Faiz Politikası

ABD'deki fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendirirken, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında aylık yüzde 0,5, yıllık ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu rakam, TÜFE'nin aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışı kaydetmesini sağlarken, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Piyasalarda Beklentiler ve Güçlü Sinyaller

Analistler, bu verilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceği endişelerini desteklediğini vurguladı. Bugün açıklanacak üretici enflasyonundan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceği belirtildi.

Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları

Fed Başkanı Powell, Kongre'deki sunumunun ikinci gününde enflasyon hedefine yakın olduklarını, ancak henüz ulaşmadıklarını belirtti. Powell, Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine dair açıklamasına yanıt verirken, kararların ekonomideki gelişmelere göre alınacağını vurguladı. Para politikasını şimdilik kısıtlayıcı tutmak istediklerini ifade eden Powell, tarifeler nedeniyle politika faiz oranında bir şeyler yapılabileceğini kaydetti.

Jeopolitik Gelişmeler ve Piyasa Tepkileri

Jeopolitik gelişmelerde ise Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Bu gelişmeler ışığında, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuz ayında gerçekleştireceğine yönelik beklentiler artış gösterdi.

Piyasalardaki Güncel Durum

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,61 seviyesinde dengelenirken, Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 107,6 seviyesinde işlem görmekte. Altın ons fiyatı ise dün kapanışta 2,901 dolardan işlem görürken, bugün yüzde 0,7 artışla 2,922 dolara yükseldi. Avrupa borsalarında ise pozitif seyir ön planda. DAX 40 ve FTSE 100 endeksleri rekor tazeledi.

Asya ve Türkiye Piyasalarındaki Gelişmeler

Asya piyasaları, Ukrayna ile ilgili olumlu gelişmelerle alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya'da ÜFE aylık bazda yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 4,2 artış gösterdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,04 değer kaybetti ve 9,779.57 puandan kapandı. Bugün, ödemeler dengesi verilerine dikkat çekiliyor.

Önemli Veriler Bugün Açıklanıyor

Bugün yurt içinde ve dışında önemli verilerin açıklanması bekleniyor. Beklenen veriler arasında: