Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Fed ve Ekonomik Gelişmeler Takipte

Küresel Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor. Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar hakkındaki belirsizlikler, yatırımcıların piyasalarda yön bulmasını zorlaştırmaya devam etmekte.

Enflasyon ve Resesyon Endişeleri

Ülkedeki enflasyonun hedeflenen seviyelere ineceğine dair güven, yeni açıklanan verilerle güçlenirken, iş gücü piyasasının daha hızlı soğuduğuna dair endişeler, resesyon korkularını da beraberinde getirmekte.

Faiz İndirim Beklentileri

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in yarın yüzde 70 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesini öngörüyor. Ayrıca, Fed'in politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, ekonomiye dair önemli ipuçları sağlayabilir.

Demokrat Senatörlerden Çarpıcı Açıklama

Öte yandan, Elizabeth Warren gibi 3 Demokrat senatör, Fed'e faiz oranını 75 baz puan indirme çağrısında bulundu. Senatörler, Fed'in temkinli yaklaşmasının ekonomiyi gereksiz yere resesyona sürüklemek anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

Kurumsal Gelişmeler ve Endeksler

Kurumsal alanda, teknoloji devi Apple'ın hisseleri, yeni iPhone 16 modeline olan talebin beklenenin altında kalması sebebiyle %2,8 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise %3,63 seviyelerinde işlem görmekte.

Brent Petrol ve Altındaki Fiyat Hareketleri

Brent petrolün varil fiyatı, dün %1,2 artış gösterirken, bugün itibariyle 72,6 dolar seviyesine ulaştı. Altın ons fiyatı ise tarihi bir zirve yaparak 2,589,70 dolar seviyesini gördü, ardından %0,2 artışla 2,582 dolar'dan kapandı.

Avrupa ve Asya'daki Durum

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, enflasyon hedefleri konusunda temkinli davranmaya devam ediyor. Asya borsalarında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,5 düşerken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1,4 yükseliş gösterdi.

Bugünün Takibi

Bugün yurt içinde önemli ekonomik veriler açıklanacak; konut fiyat endeksi ve özel sektör kredi borçları gibi kalemler yatırımcılar için kritik önem taşıyor. Dışarıda ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere birçok ekonomik verinin açıklanması bekleniyor.