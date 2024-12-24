Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Noel Tatili Öncesi Risk İştahı Sınırlı

Küresel Piyasalarda Noel Öncesi Risk İştahı Sınırlı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine dair sinyaller, risk iştahını daraltmaya devam ediyor. Noel tatili öncesinde piyasaların karışık bir seyir izlemesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler

Geçtiğimiz hafta açıklanan veriler, ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden fiyatlamalara yansıdığını gösterdi. Analistler, Fed'in gevşeme döngüsünün uzamasının risk iştahını azalttığını fakat kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verisi sonrası bir canlanma yaşandığını ifade etti.

Dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında 104,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca, dayanıklı mal siparişleri de Kasım ayında yüzde 1,1 oranında azalarak beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi.

Piyasalarda Tatil Etkisi

Noel tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının salı günü erken kapanacağı ve çarşamba günü kapalı olacağı belirtiliyor. Bu hafta işlem hacminin zayıf olmasının beklenmesi, piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Tatil öncesi, altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşerek 2,611 dolardan kapanırken, yeniden 2,620 dolara yükseldi ve yüzde 0,3 artış gösterdi. Brent petrol varil fiyatı ise kapanışta yüzde 0,1 düşerken yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 72,6 dolardan işlem görüyor.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Durum

Avrupa piyasalarında, İngiltere dışında negatif bir seyir izleniyor. Yılın son günlerine yaklaşırken, ABD'nin yeni yönetiminin ticari politikaları hakkında belirsizlikler, risk iştahını etkilemeye devam ediyor.

Asya tarafında ise karışık bir görünüm dikkat çekiyor. ABD, otomobiller, ev eşyaları ve savunma sistemleri gibi alanlarda eski tip Çin yarı iletkenlerine ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bu sonda dolar/yuan paritesi 7,2990 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

Yurt içinde ise, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 düşüşle 9,626.56 puandan tamamladı. Dolar/TL, bankalararası piyasada yüzde 0,2 artışla 35,2520 seviyesinden işlem görmekte.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Richmond Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek. Analistler, BIST 100 endeksinin 9,600 ve 9,500 puanlarını destek, 9,750 ve 9,900 puanlarını direnç seviyeleri olarak öngörüyor.