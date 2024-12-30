Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Trump'ın Politikaları ve Belirsizlikler Etkili

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, Ocak ayında ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme dair belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Yatırımcılar Tedirgin

Özellikle ABD'de enflasyonla mücadelenin, Trump'ın izleyeceği politikalarla gelecek yıl nasıl devam edeceği yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Enflasyonla mücadelenin öngörülenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde temkinli olacağı yönündeki sözle yönlendirmeler, risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Geçen hafta Noel tatili sebebiyle sığ kalan piyasalarda, ABD'de tahvil faizlerinin yüzde 4,65 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmesi, piyasalarda satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Altın ve Dolar Endeksi

Analistler, piyasalarda Trump'ın izleyeceği politikaların olası enflasyonist etkilerinin dikkate alınarak güvenli liman varlıklardan olan altındaki satış baskısının sınırlı kaldığını belirtiyorlar. Dolar endeksinin güçlü kalması, altının alternatif maliyetini artırmasına karşın altının ons fiyatının 2.600 dolar seviyelerinden destek bulmayı sürdürdüğünü ifade ettiler.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in senenin büyük bölümünde yalnızca bir faiz indirimi yapması bekleniyor, fakat analistler bu yıl içinde ek bir faiz indirimi olabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Tahvil ve Borsa Performansı

Bu gelişmelerle birlikte, altının ons fiyatı yeni haftaya sınırlı bir yükselişle 2,622 dolardan başlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi haftaya yatay seyirle 108 seviyesinden başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselişle 73,8 dolardan satılıyor.

New York borsasında, cuma günü bu gelişmelerle S&P 500 endeksi %1,11, Nasdaq endeksi %1,48 ve Dow Jones endeksi %0,77 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da negatif seyirle başladı.

Avrupa ve Asya'daki Durum

Avrupa borsalarında ise Noel tatili sonrası ilk işlem günü olan cumayı yükselişle tamamlandı. Yılbaşı tatili sebebiyle İngiltere borsaları erken kapanacak, diğer Avrupa ülkelerinde ise işlem gerçekleşmeyecek.

Asya tarafında, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi ve ticaret politikaları önemini koruyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, belirsizliğin yüksek olduğunu belirterek, para politikasını aşırı gevşek bırakmanın olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,77 değer kazandı. Dolar/TL ise %0,1 yükselişle 35,1930'dan kapandı. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verileri takip edilecek.