Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: ÜFE Verileri Bekleniyor

Küresel piyasalar, yeni yönetim belirsizlikleri ve enflasyon baskıları altında karışık bir seyir izliyor. Bugün ABD'de ÜFE verileri açıklanacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:06
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: ÜFE Verileri Bekleniyor

Küresel Piyasalarda Belirsizlik ve Enflasyon Baskısı

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin alacağı kararların etkisi ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle karışık bir seyir gözlemleniyor. Piyasalarda, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine yoğun bir ilgi var.

Fed'in Faiz İndirim Süreci

Yeni yönetimin izleyeceği politikalar, ABD Merkez Bankası (Fed)’nın faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Para piyasalarında, Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini yılın ilk yarısından sonra gerçekleştirmesi bekleniyor.

Analistler, bugün ve yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerinin, ülke ekonomisine dair önemli bilgiler sağlayabileceğini vurguladı.

Yapay Zeka ve Güvenlik Düzenlemeleri

Ayrıca, mevcut ABD yönetiminin yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatına yönelik yeni düzenlemeler ile ilgili yaptığı açıklama da dikkat çekti. Beyaz Saray, yapay zekanın güvenlik ve ekonomik güç açısından öneminin arttığına işaret ederek, bu düzenlemenin endişe kaynağı olan ülkelere karşı önemli adımlar içerdiğini duyurdu.

Finansal Piyasalarda Yangın

Piyasalardaki hareketlilik, yaklaşan bilanço sezonuyla daha da artabilir. Öne çıkan finansal kuruluşların bu hafta açıklayacağı bilançolar, yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda. Teknoloji hisselerindeki satış dalgası devam ederken, Nvidia hisseleri yüzde 2, Meta yüzde 1,2, Apple yüzde 1, ve Alphabet yüzde 0,5 değer kaybetti. Biyoteknoloji şirketi Moderna ise 2025 yılı satış tahminlerini düşürmesinin ardından yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti.

ABD Tahvil ve Emtia Piyasaları

ABD'de, enflasyonist baskıların yeniden yükselme ihtimali ile 10 yıllık tahvil faizleri %4,77 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı, %1,1 düşüşle 2.662 dolardan kapandı fakat şu anda %0,4 artışla 2.672 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi, dünkü yükselişinin ardından %0,4 azalışla 109,5 seviyesine geri döndü.

Avrupa ve Asya Pazarları Üzerinde Baskılar

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizleri %2,53'e yükselerek %4 baz puan artış gösterdi. Asya tarafında ise karışıklık sürüyor; Japonya'da Nikkei 225 endeksi %2 değer kaybederken, Güney Kore'deki Kospi %0,3 artış gösterdi.

Borsa İstanbul’da Düşüş

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,79 değer kaybıyla 9.733,17 puandan kapattı. Dolar/TL, %0,1 artışla 35,4880'den kapanırken, bankalararası piyasa açılışında 35,4830 seviyesinden işlem görüyor. Bugün, yurt içinde veri gündemi sakin, fakat ABD'de açıklanacak ÜFE verileri dikkatle izlenecek.

Öne Çıkan Veriler

Bugün piyasaların takibinde olacak olan veriler: 16:30 - ABD, Aralık Ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

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