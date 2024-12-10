Küresel Piyasalarda Karışıklık: ABD ve Çin'in Etkileri

Küresel Piyasalarda Karışıklık

Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin, enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini artırması ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Fed'in Para Politikası Kararları Gündemde

ABD Merkez Bankası (Fed), 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısında alacağı para politikası kararları ile yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin ise Fed'in gelecek dönem izleyeceği para politikasını etkilemesi bekleniyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda 0,1 puan artışla yüzde 3'e yükseldi. Analistler, bu verinin yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde endişeleri desteklediğini belirtiyor.

Çin'den Nvidia'ya Tekelleşme Soruşturması

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın, İsrailli çip tasarım şirketi Mellanox Technologies'i satın alma sürecinin Çin'in Anti-Tekel Yasası'nı ihlal ettiğini belirterek soruşturma başlattı. Bu gelişme, uluslararası ticaretin üzerinde oluşturacağı olası etkiler nedeniyle dikkatle izleniyor.

Borsa İşlemlerinde Değişimler

Comcast hisseleri, şirketin 4. çeyrekte 100 binden fazla geniş bant abonesi kaybedeceği tahmininin ardından yüzde 9,5 düştü. Öte yandan, Çin siyasi liderliğinin 2025'te "daha aktif bütçe ve gevşek para politikası" izlenmesi çağrısı ardından, Alibaba hisseleri yüzde 7,4 ve PDD Holdings hisseleri yüzde 10,4 değer kazandı.

ABD'de, Hershey hisseleri ise Mondelez International'ın Hershey'i satın almayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından yüzde 10,8 artış gösterdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,19 seviyesinde % ve dolar endeksi 106,1'den güne başladı. Altın fiyatları, 2 bin 672 dolara kadar yükseldi.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Durum

Küresel borsalar, karışık seyir izlerken, Avrupa'da gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi geçen yılın kasım ayından bu yana en düşük seviyeye düştü.

Asya borsaları ise pozitif bir seyir izlerken, Çin'in gelecek yıl güçlü teşvikler açıklayabileceği yönündeki haberler risk iştahını artırıyor.

Türkiye Piyasalarında Gelişmeler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 1,75 değer kazanarak 10.257,39 puandan kapattı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Dolar/TL, dünü yatay seyirle 34,8220'den kapatırken, bugün 34,8320'den işlem görüyor.

Bugün İzlenecek Veriler

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri ve Almanya'da enflasyon verileri yakından takip edilecek.