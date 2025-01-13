Küresel Piyasalarda Negatif Seyir: ABD İstihdam Verileri Endişeleri Artırıyor

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporunda yer alan verilerin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed)’nın faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla birlikte negatif bir seyir gözlemleniyor. Piyasalardaki belirsizlik sürerken, gözler bu hafta açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi.

Belirsizliklere Neden Olan Gelişmeler

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump yönetiminin atacağı adımların belirsizlikleri ve enflasyonist baskılar konusundaki endişeler, piyasalardaki risk algısını artırıyor. Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odak noktası olduğunu ve olası oynaklıkların artabileceğini vurguluyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, geçen yıl aralık ayında 256 bin kişi artış göstererek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. İşsizlik oranı ise %4,2’den %4,1’e düştü. Bununla birlikte, Fed’in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da %0,3 artarak 35,69 dolara yükseldi.

Fed'in Faiz İndirim Politikasındaki Temkinlilik

Analistler, bu verilerin istihdam artışının hızlandığını ve iş gücü piyasasının sağlam bir temele oturduğunu gösterdiğini ifade ederek, bunun Fed’in faiz indirimlerine karşı temkinli yaklaşımını desteklediğini belirttiler. Ancak, Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ocak ayında 73,2 seviyesine düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Enflasyon Beklentileri Yükseliyor

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta %2,8’den %3,3’e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli beklenti de %3’ten %3,3’e tırmanarak 2008 sonrası en yüksek seviyesini kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yılın ilk faiz indirimini hazirandan önce gerçekleştiremeyebileceği ihtimali öne çıktı. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarını düşürme konusunda temkinli olmak gerektiğini vurguladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, son istihdam verilerinin iş gücü piyasasının tam istihdam seviyesine ulaştığını ve ekonomide aşırı ısınma olmadığını belirtti.

Altın ve Dolar Performansı

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, istihdam verilerinin ardından %4,79 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü ve %4,77 seviyesinde dengelendi. Altın ons fiyatı Cuma günü %0,8 artışla 2.691 dolardan kapanırken, şu an %0,2 düşüşle 2.687 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi, yeni günde %0,2 artışla 109,9 seviyesine yükselerek Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Petrol ve Hisse Senetlerinde Düşüş

Brent petrol, ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulayacağına dair haber akışının ardından yeni işlem gününe %1,9 artışla 80,6 dolar seviyesinde başladı. Ancak, New York Borsası’nda Cuma günü, S&P 500 endeksi %1,54, Nasdaq %1,63 ve Dow Jones %1,63 değer kaybetti.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Gelişmeler

Avrupa borsaları da Cuma günü satış ağırlıklı seyrederken, yeni ABD yönetiminin ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler Avrupa'da risk algısını artırdı. Asya tarafındaysa haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi. Japonya'daki tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmemekte. Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, tüketimi teşvik etmeye daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde ise, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma günü %0,90 değer kaybederek 9.910,61 puandan kapandı. Bugün gözler kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verisine çevrildi. Analistler, cari işlemler hesabında 2 milyar 963 milyon dolar açık beklediklerini ve 2024 yılı için cari işlemler açığının 10 milyar 273 milyon dolar olmasını öngördüler.

Dolar/TL, Cuma günü %0,3 düşüşle 35,4350'den kapanırken, bankalararası piyasada açılışta 35,4410 seviyesinden işlem görüyor. Bugün takip edilecek veriler arasında 10.00'da Türkiye'nin kasım ayı cari işlemler dengesi ve perakende satışlar ile 19.00'da ABD'nin aralık ayı tüketici enflasyon beklentisi yer alıyor.