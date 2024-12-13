Küresel Piyasalarda Negatif Seyir: Enflasyon Verileri Endişeleri Artırdı

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerin arttığı gözlemleniyor. Bu durum, piyasalarda negatif bir seyrin hâkim olmasına yol açmakta.

Enflasyon Verilerinin Etkisi

Ülkede açıklanan karışık enflasyon verilerinin, enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzunca bir süre alabileceği endişelerini beslediği belirtiliyor. Ancak, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler de güçlü kalmaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasım ayında aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ayrıca, aydan aya değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de %0,2 ile piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydetti.

İşsizlik ve Fed Beklentileri

Bir diğer yandan, ABD'de işsizlik maaşı başvurularında da artış görüldü. 7 Aralık ile biten haftada bu başvuruların sayısı 242 bine ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bu verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimali %96 seviyesinde kendine yer buldu.

Kurumsal Piyasalarda Dalgalanma

Bu gelişmeler çerçevesinde, Tesla’nın hisseleri %1,6 gerilerken, önceden yapılan açıklamaların ardından Adobe hisseleri %13,7 değer kaybetti. Tesla CEO’su Elon Musk’ın desteklediği Donald Trump, seçim zaferinin ardından şirketin hisse senetlerinin %66’dan fazla değer kazanmasına zemin oluşturmuştu.

Ayrıca Trump, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesi dolayısıyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nın açılış zilini çaldı ve ABD’ye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını duyurdu.

Piyasa Görünümü ve Avrupa’da Faiz Oranları

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,33 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yükselişini 6. güne taşıdı ve şu an 107,1 seviyesinde işlem görmekte. Altın fiyatı da dün %1,4 azalışla 2,680 dolardan kapandı.

Öte yandan, Avrupa borsalarında da Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın son faiz kararını piyasaların beklentileri doğrultusunda açıkladı. ECB, mevduat faiz oranını %3,25'ten %3'e düşürerek önemli bir basamak atladı.

Son Gelişmeler ve Asya Piyasaları

Asya borsalarında da genel olarak bir negatif seyir hâkim oldu. Çin'de açıklanan teşvik adımlarına dair belirsizlik, risk iştahını olumsuz etkilemekte. Bunun yanı sıra, Japonya'da Ekim ayına ait sanayi üretiminde %2,8 artış gözlemlenirken, kapasite kullanım oranı %2,6 yükselme gösterdi.

Kapanışa yakın, Nikkei 225 %1, Şanghay %1,6, Hang Seng %1,4 değer kaybederken, Kospi %0,5 artış kaydetti. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışına paralel %0,1 artışla 10,058.63 puandan işlem gördü.

Piyasa Verileri

Yatırımcılar bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, dışarıda Avrupa'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğinin altını çiziyor. Bu bağlamda, BIST 100 endeksinde 10,150 ve 10,200 puanın direnç, 10,000 ve 9,950 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.