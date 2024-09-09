Küresel Piyasalarda Olumsuz Başlangıç

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir

Küresel piyasalarda yeni haftanın başlangıcı olumsuz bir tablo ile karşılandı. Özellikle ABD'de yayınlanan verilerin, ekonomide durgunluk endişelerini arttırmasıyla birlikte, yatırımcılar dikkatli bir yaklaşım sergiliyor. Yatırımcıların gözleri, ABD'de açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklandı.

Fed'in Belirsizliği ve İstihdam Verileri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar alacağı kararların büyüklüğü belirsizliğini korurken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin yönlendirmeleri dikkatle izleniyor. Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 142 bin kişi artış gösterirken bu rakam, beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise %4,3'ten %4,2'ye düştü. Analizler ve Endişeler

Analistler, istihdam verisindeki düşüşün ABD ekonomisinin sağlığı konusunda endişeleri artırdığını belirtiyor. Enflasyon verilerinin bu hafta açıklanıyor olması ise Fed'in faiz politikası kararları üzerine önemli ipuçları sağlayabilir.

Faiz İndirimleri ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Fed yetkililerinin son açıklamaları, faiz indirimlerine yönelik planların belirginleşmesi yönünde. New York Fed Başkanı John Williams, mevcut ekonomik durum ve enflasyonun %2 hedefine yaklaşması nedeniyle faiz indirimlerinin artık uygun olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, genel ekonomide kaydedilen ilerlemeye dayanarak faiz oranlarını düşürmenin zamanının geldiğine inandığını açıkladı.

Yatırımcı Davranışları ve Hisse Senedi Piyasaları

ABD ekonomisine dair endişelerin artması, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına yol açtı. Cuma günü büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki değer kayıpları dikkat çekti; Tesla %8,5, Alphabet ve Nvidia %4, Amazon %3,7 değer kaybetti.

Uluslararası Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda gelişmeler devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'deki başkanlık seçimleri ile ilgili gelişmeler, yatırımcıların radarında. Bunun yanında, Asya tarafında ise satış baskıları belirgindi. Japonya'daki ekonomik veriler ise piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Küresel Ekonomide Durgunluk Endişesi

Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin, öngörülenin altında kalması ve Üretici Fiyat Endeksi'ndeki düşüş, Çin ekonomisinde durgunluk endişelerinin tazelendiğini gösterdi. Bu durum, küresel piyasalardaki belirsizlikleri artırıyor.

Tüm Gözler Veri Açıklamalarında

Borsa İstanbul'da da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, yerel veriler dikkatle takip ediliyor. Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'ndeki Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'deki enflasyon beklentisi verileri açıklanacak. Bu veriler, piyasalardaki yönü belirlemede önemli rol oynayacak.