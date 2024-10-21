Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç

Küresel Piyasalar Haftaya Pozitif Başladı

Küresel piyasalarda bu hafta, ABD'nin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair devam eden olumlu beklentiler ve Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte pozitif bir başlangıç yaşandı.

Ekonomik Veriler ve Analizler

ABD'de yayımlanan makroekonomik verilerin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi kararının etkisi, yeni haftaya da taşındı. Ekonomistler, hem ABD hem de Çin ekonomisindeki gelişmelerin yanı sıra bölgedeki jeopolitik risklerin, küresel piyasalardaki yön üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

ABD'de yapılan yeni konut sayısı eylülde %0,5 oranında geriledi, inşaat izinleri ise %2,9'luk bir düşüş gösterdi. Bunun yanı sıra, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun %2 hedefinin üzerine çıkmaması için daha dikkatli olmak gerektiğini belirtti. Bostic, Fed'in politika faizinin 2025'te %3-3,5 aralığında olacağını öngördüğünü açıkladı.

Piyasalarda Gösterimler

Dünyaca ünlü dijital içerik platformu Netflix'in beklentileri aşan kar açıklaması sonrası hisseleri %11'in üzerinde değer kazandı. Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentiler sürüyor. Ayrıca, tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri %4,08 seviyelerinden işlem görüyor.

Altın, Petrol ve Kripto Paralar

Altın fiyatları, merkez bankalarının olası faiz indirimleri ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdürdü ve ons fiyatı 2732,9 dolara ulaştı. Öte yandan, petrol fiyatları da etkilenerek 73,2 dolara kadar çıktı.

Bitcoin, ABD'deki başkanlık seçimlerine yönelik anketlerde Donald Trump'ın öne çıkmasının ardından 69.485 doları test etti ve 69.100 dolara yerleşti.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında Cuma günü pozitif bir seyir görüldü; Almanya'da DAX 40 endeksi %0,38, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,39 artış gösterdi. Bu hafta, Çin'in kredi faiz oranlarında yaptığı 25 baz puanlık indirim sonrası Asya piyasalarında genel olarak alış ağırlıklı bir seyrin devam etmesi bekleniyor.

Yurt İçi Piyasalardaki Durum

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma günü %2,32 değer kaybederek 8793,61 puandan kapandı. Dolar/TL, Cuma günü %0,4 artışla 34,2589'dan kapanırken, yeni hafta başlangıcında 34,2787 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün iç piyasalarda veri gündeminin sakin olacağını, dış piyasalarda ise dikkatle izlenecek verilerin arasında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de öncü göstergeler endeksi olduğunu belirtti.