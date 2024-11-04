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Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç

Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçimleri ve Fed faiz kararını bekleyerek haftaya iyi başladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:07
Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalar, yeni haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, bu hafta ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı faiz kararına odaklanıldı. Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ile teknoloji firmalarının güçlü finansal raporları, Cuma günü artan risk iştahını destekleyerek yeni haftaya taşındı.

ABD Başkanlık Seçimleri ve Etkileri

ABD'de yarın gerçekleştirilecek seçimlerin olası sonuçları, küresel piyasalarda yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Real Clear Politics (RCP) veri platformunda yayımlanan son 14 anketin ortalamasına göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in önünde yer alıyor.

Trump, başkanlık görevi için yeniden seçilmesi durumunda yeni tarifeler uygulamayı ve vergi indirimleri sağlamayı hedefliyor; Harris ise Joe Biden yönetiminin politikalarını sürdürmeyi planlıyor.

ABD Ekonomisinde Durum

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair iyimserlikler devam ederken, Fed'in yayınlayacağı faiz kararı da piyasalarda merakla bekleniyor.

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri ise, işsizlik oranının %4,1'de sabit kaldığını gösterdi. Ayrıca ortalama saatlik kazançların %0,4 artış göstermesi, analistler tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kurumsal Hisseler ve Öğrenilen Sonuçlar

Finansal sonuçlarını açıklayan Amazon'un hisseleri, beklenenden iyi sonuçlar sonrası %6,2 değer kazanırken, Intel'in hisseleri de %7,8 yükseliş kaydetti. Ancak Apple'ın hisseleri, Çin'deki satışlardaki zayiflik nedeniyle %1,33 oranında düştü.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Durum

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının etkisi hissedilirken, İngiltere'de FTSE 100 ve Fransa'da CAC 40 endeksleri pozitif bir seyir izledi. Asya piyasalarında ise ABD başkanlık seçimleri sonrası gözler, Çin’den gelen haftalık mali teşvik sinyallerine çevrildi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,24 artışla kapandı. Türkiye'nin kredi notunun güncellenmesi ve analistlerin enflasyon beklentileri hakkında gelen yorumlar, yatırımcılar için önemli bir güncel gelişme oldu.

Yatırımcılar, bu hafta veri takviminde yer alan enflasyon, fabrika siparişleri gibi önemli makroekonomik verilere odaklanmaya devam edecek.

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