Küresel Piyasalarda Pozitif Görünümler

Küresel Piyasalarda Olumlu Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin beklentisi ile olumlu bir seyir gözlemleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimali, piyasalardaki iyimserliği artırıyor.

Resesyon Korkusu ve Tahvil Piyasaları

Dünya genelindeki resesyon endişeleri, enflasyon korkusunu geride bırakmış durumda. Yatırımcıların odağında, merkez bankalarının resesyon tehlikesine karşı alacağı önlemler yer alıyor. Analistler, ABD'de tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların durgunluk sinyalleri verdiğini belirtiyor. ABD'nin 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark yeniden pozitife döndü ve bu durum, tarihsel olarak resesyon dönemlerine işaret ediyor.

Fed ve Tüketici Beklentileri Anketi

Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantının önemi artarken, New York Fed'in yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, ABD'deki kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta değişmeden kalmış durumda ve yüzde 3 olarak belirlenmiş.

Politik Gelişmelerin Varlık Fiyatlarına Etkisi

ABD'nin 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris arasında yapılacak tartışmanın, yatırımcılar üzerinde etkili olması bekleniyor. Trump'ın kripto paralar hakkındaki görüşleri, kripto para piyasasında dalgalanmalar yaratabilir.

ABD Piyasalardaki Performans

Dün Dow Jones endeksi %1,20, S&P 500 %1,16 ve Nasdaq %1,16 değer kazandı. Bugün ise ABD'de endeks vadeli kontratlar karışık bir seyir izliyor.

Avrupa ve Asya Pazarlarındaki Durum

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir gözlemlenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Öte yandan, Asya pazarları yavaş yavaş toparlanma gösteriyor. Çin'de ağustos ayı dış ticaret fazlası, 91 milyar dolarla beklentileri aştı.

Türkiye'deki Piyasa Gelişmeleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,73 azalışla 9.699,56 puandan kapandı. Dolar/TL ise %0,2 artışla 34,0672'den işlem gördü. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.