Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Resesyon Endişeleri Azalıyor

Küresel Piyasalarda Olumlu Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltması ile pozitif bir seyir gözlemleniyor. ABD'nin bu hafta yayımladığı enflasyon verileri, fiyat baskılarının azaldığını gösterirken, perakende satış verileri de tüketici harcamalarının beklenenden güçlü olduğunu ortaya koydu.

Perakende Satışlar ve İşsizlik Başvuruları

Temmuz ayında ABD’de perakende satışlar, beklentileri aşarak aylık %1 artış gösterdi ve bu, Ocak 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu. Analistler, bu verilere dayanarak ekonomideki resesyon korkularının zayıfladığını belirtiyor.

Dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları da, beklenenden daha az gelerek istihdam piyasasındaki soğuma endişelerini yatıştırdı. 10 Ağustos ile biten haftada yapılan başvurular, Temmuz ayının başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Fed ve Faiz Politikasına Yönelik Beklentiler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası konusunda açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının düşürülmesi için uygun zamanın yaklaştığına inandığını belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise, enflasyon hedefine ulaşılırken, işsizlik oranının artış göstermesi gerektiğini vurgulayarak faiz indirimlerinin 2023’ün son çeyreğinde gündeme gelebileceğini ifade etti.

Kurumsal Hisselerde Yükseliş

Kurumsal alanda ise, Cisco’nun işten çıkarma planına rağmen açıklanan finansal sonuçlarının beklentileri geçmesi ile hisseleri %9'un üzerinde değer kazanırken, Walmart’ın hisseleri de %6'dan fazla artış gösterdi.

Uluslararası Piyasalarda Hareketlilik

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, resesyon endişelerinin azalmasıyla düşüş serisini sonlandırarak %3,93 seviyesine yükseldi. Altın fiyatı da %0,1 artışla 2,453 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın %0,3 altında 80,2 dolarda seyretti.

Avrupa ve Asya Pazarlarında Durum

Avrupa borsalarında genel olarak alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %0,6 büyümeye devam etti. Asya piyasalarında ise Çin Merkez Bankası (PBoC) yeni bir finansal politika planlama aşamasında olduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'da Yükseliş

Yerli piyasalarda Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, %1,55 artışla günü 9,982.98 puandan tamamladı. Dolar/TL ise %0,1 artışla 33.6396 seviyesinden kapandı.

Bugün İzlenecek Ekonomik Veriler

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve konut fiyat endeksi gibi önemli veriler açıklanacakken, ABD'de de inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi gibi veriler takip edilecek.