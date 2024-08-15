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Küresel Piyasalarda Pozitif Trend Sürüyor

Küresel piyasalar, olumlu enflasyon verileriyle artan risk iştahıyla yükseliş göstermeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:13
Küresel Piyasalarda Pozitif Trend Sürüyor

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda yaşanan olumlu gelişmeler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla destekleniyor. Bu durum, Asya piyasalarına da yansıyarak, Japonya ve Çin gibi ülkelerdeki ekonomik verilerle birleşerek risk iştahını artırmış durumda.

Dün, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, aylık %0.2 artışla beklentilere paralel, yıllık bazda ise %2.9 ile tahminlerin altında kaldı. Bu sonuç, yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.Analistlerin Değerlendirmesi

Analistler, bu verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) %2 hedefine yaklaşacağını ve istihdamı artırma odaklı politikalar için daha fazla alan tanıyacağını belirtiyor. Fed'in eylülde yapacağı olası 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi ile birlikte, yıl sonuna dek toplamda 100 baz puanlık indirim olabileceği yönündeki fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

ABD Ekonomisi ve Tahvil Faizleri

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, düşüş eğilimini koruyarak %3.84 seviyesine inerken, dolar endeksi 102.6'da denge bulmuş durumda. Ayrıca, altın fiyatları %0.1 artışla 2,451 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın %0.1 altında 79.4 dolardan işlem görüyor.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere'de yıllık enflasyon %2.2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ancak, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedefinin üzerine çıktı.

Asya'da ise Japonya'nın ekonomik büyümesi, ikinci çeyrekte çeyreklik bazda %0.8, yıllık bazda ise %3.1 olarak açıklandı. Bu sonuçlar, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım döngüsünde esneklik sağlayabilir. Ancak, Çin'den gelen sanayi üretimi ve işsizlik verileri, durgunluk endişelerini artırıyor.

Yurt İçi Gelişmeler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %0.9 azalışla 9,830.94 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise %0.2 artışla 33.6042'den kapanırken, gün içerisinde 33.6000 seviyelerinde işlem görmekte.Gelecek Veri Takvimi

Bugün yurt içinde bütçe dengesi ve para istatistikleri verileri; yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

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