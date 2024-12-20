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Küresel Piyasalarda Satış Baskısı Devam Ediyor: Yatırımcılar Dikkatle İzliyor

Küresel piyasalarda Fed'in temkinli davranışı satış baskısını artırırken, makroekonomik veriler yatırımcıları zorluyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:22
Küresel Piyasalarda Satış Baskısı Devam Ediyor: Yatırımcılar Dikkatle İzliyor

Küresel Piyasalarda Satış Baskısı Devam Ediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan faiz indirimlerine dair temkinli yönlendirmelerin etkisiyle satış baskısı devam ediyor. Bu durum, makroekonomik verilerin de etkisiyle fiyatlamalarda zorluk yaratıyor.

Economik Endişeler ve Fed'in Faiz Politikası

ABD'de ekonominin güçlü kalması ve Donald Trump'ın siyasi kararları ile oluşabilecek enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesinin beklenenden uzun süreceğine dair fiyatlamaları artırdı. Bu, tahvil ve hisse senetleri piyasında satış baskısının artmasına neden olurken, küresel fonlama maliyetlerinin yükselmesine yol açtı.

Analistler, Fed'in zorlu dönemi yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini ve para piyasalarında yalnızca 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını beslediğine dikkat çekti. Bununla birlikte, ABD'deki makroekonomik verilerin henüz ekonomide bir soğuma sinyali vermediği için yalnızca 1 faiz indirimi yapılacağı ihtimali de fiyatlamaları zorluyor.

Piyasalardaki Son Gelişmeler

Bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları, Fed'in gelecekteki adımları hakkında önemli ipuçları sağlayabilir. ABD'de üçüncü çeyrek büyümesi %3,1 gibi tahminlerin üzerinde kalırken, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise %1,5 ve çekirdek tüketim endeksi %2,2 artış gösterdi. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş ve ikinci el konut satışlarındaki artış piyasalarda olumlu bir hava estirse de, Philadelphia Fed İmalat Endeksi'ndeki daralma dikkat çekiyor.

Altın ons fiyatı 2.600 dolar seviyelerinde dengelenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,56 seviyelerine geriledi. Fed'in ön görülenin aksine yavaş faiz indirimleri gerçekleştireceği konusunda fiyatlamaların güçlenmesi, dolara olan talebi artırarak dolar endeksinin 108,5 seviyesine yükselmesine sebep oldu.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Durum

Avrupa borsaları da, Fed'in gelecekte temkinli hareket edeceği beklentisiyle düşüş yaşadı. İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %4,75'te sabit tutarken, İsveç ve Norveç Merkez Bankası'nın faiz kararları da dikkatleri üzerine çekti. Almanya'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yatırımcılar için kritik öneme sahip.

Asya borsalarında ise karışık bir seyir gözlemlenirken, Japonya'da enflasyon %2,9 olarak açıklandı. Çin Merkez Bankası ise piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını sabit bıraktı. Yurt içinde ise Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %1,52 değer kaybetti ve 9.765,12 puandan kapandı.

Bugün yurt içinde takip edilecek önemli veriler arasında tüketici güven endeksi ve ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar yer alıyor. Yatırımcılar, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç noktaları olduğunu vurguluyor.

Önemli Takip Edilecek Veriler

  • 10:00 Türkiye, aralık ayı piyasa katılımcıları anketi
  • 10:00 Türkiye, aralık ayı tüketici güven endeksi
  • 16:30 ABD, kişisel tüketim harcamaları
  • 18:00 ABD, Michigan Üniversitesi tüketici beklentileri

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