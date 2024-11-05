Küresel Piyasalarda Seçim Gözlemi
Küresel piyasalar, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine odaklanmış durumda. Anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler, yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.
Anket Sonuçları ve Olası Sonuçlar
Bugün ABD'de yapılacak 60. başkanlık seçimlerinin öncesinde, son anketlerde Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 oy oranıyla dengeye gelmiş durumda. Bu seçimler için en kritik olan 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump önde görünürken, Harris 2 eyalette ufak bir avantaj sağlıyor.
Ekonomik Beklentiler ve Faiz Kararları
Analistler, yatırımcıların bu süreçte risk almaktan kaçındığını, ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasalarda önemli bir etki yaratacağını belirtiyor. Önceki istihdam verileri ile birlikte, Fed'in faizleri 25 baz puan düşürerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi bekleniyor.
Kurumsal Gelişmeler ve Piyasa Tepkileri
Seçim sonuçlarının yaklaşmasıyla birlikte, Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group hisselerinde yüzde 12'nin üzerinde bir değer artışı gerçekleşti. Öte yandan, Nvidia, Intel yerine 8 Kasım itibarıyla Dow Jones endeksine katılacak.
Piyasa Verileri ve Yakın İzleme
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31 seviyesinde kalırken, dolar endeksi 103,9'da işlem görmekte. Altın fiyatı ise 2,735 dolar seviyesinde işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 75 dolardan işlem görmekte.
Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Durum
Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir görülürken, Asya'da ise Güney Kore hariç pozitif hareketler dikkat çekiyor. Çin Başbakanı Li Qiang, ülkenin %5'lik ekonomik büyüme hedefini yineledi.
Yurt İçi Durum ve Gözlemler
Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2,49 değer kaybederek 8,663.88 puanda kapandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık %2,88 artarken, yıllık enflasyon %48,58'e geriledi.
Bugün Takip Edilecek Veriler:
- 12.30 - İngiltere, ekim ayı hizmet/bileşik PMI
- 14.30 - Türkiye, ekim ayı reel efektif döviz kuru
- 16.30 - ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi
- 18.00 - ABD, ekim ayı ISM hizmet sektörü PMI