Küresel Piyasalarda Seçim Gözlemi

Küresel piyasalar, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine odaklanmış durumda. Anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler, yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

Anket Sonuçları ve Olası Sonuçlar

Bugün ABD'de yapılacak 60. başkanlık seçimlerinin öncesinde, son anketlerde Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 oy oranıyla dengeye gelmiş durumda. Bu seçimler için en kritik olan 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump önde görünürken, Harris 2 eyalette ufak bir avantaj sağlıyor.

Ekonomik Beklentiler ve Faiz Kararları

Analistler, yatırımcıların bu süreçte risk almaktan kaçındığını, ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasalarda önemli bir etki yaratacağını belirtiyor. Önceki istihdam verileri ile birlikte, Fed'in faizleri 25 baz puan düşürerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi bekleniyor.

Kurumsal Gelişmeler ve Piyasa Tepkileri

Seçim sonuçlarının yaklaşmasıyla birlikte, Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group hisselerinde yüzde 12'nin üzerinde bir değer artışı gerçekleşti. Öte yandan, Nvidia, Intel yerine 8 Kasım itibarıyla Dow Jones endeksine katılacak.

Piyasa Verileri ve Yakın İzleme

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31 seviyesinde kalırken, dolar endeksi 103,9'da işlem görmekte. Altın fiyatı ise 2,735 dolar seviyesinde işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 75 dolardan işlem görmekte.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Durum

Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir görülürken, Asya'da ise Güney Kore hariç pozitif hareketler dikkat çekiyor. Çin Başbakanı Li Qiang, ülkenin %5'lik ekonomik büyüme hedefini yineledi.

Yurt İçi Durum ve Gözlemler

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2,49 değer kaybederek 8,663.88 puanda kapandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık %2,88 artarken, yıllık enflasyon %48,58'e geriledi.

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