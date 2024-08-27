Küresel Piyasalarda Teknoloji Hisselerine Dikkat: Belirsizlikler ve Düşüşler

Küresel Piyasalarda Teknoloji Hisseleri Üzerindeki Etkiler

Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli hali dikkat çekerken, teknoloji hisselerindeki değer kaybı öne çıkıyor. Yatırımcılar, açıklanacak bilançoları beklerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen belirsizlik sürdürüyor.

Fed’in Faiz İndirimleri Üzerine Tartışmalar

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir faiz indirimine gidilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, 50 baz puanlık bir indirimin kasım ayındaki toplantıda gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Fed yetkilileri konu hakkında açıklamalar yapmaya devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, şirketlerin istihdam politikalarındaki belirsizliğe dikkat çekti.

Teknoloji Hisselerinde Gerileme

Öte yandan, önümüzdeki günlerde finansal sonuçlarını açıklayacak olan Nvidia gibi teknoloji şirketlerinin hisseleri %2,3 oranında değer kaybetti. Broadcom, Micron, Qualcomm ve Intel gibi diğer devlerin hisselerinde de benzer düşüşler gözlemlendi.

Ekonomik Göstergeler ve Avrupa Piyasası

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,82'ye yükselirken, altın ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yıl sonunda en az iki faiz indirimine gitmesi beklenen bir süreç içinde olduğundan dolayı, Avrupa endekslerinde dalgalanmalar yaşanıyor. DAX 40 ve FTSE MIB endekslerinde gerilemeler gözlemlenirken, CAC 40 endeksi sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Asya Piyasaları ve Türkiye’nin Durumu

Asya borsalarında da satış baskıları etkisini gösteriyor. Japonya ve Hong Kong'daki endeksler yükselirken, Güney Kore ve Şanghay endeksleri geriledi. Türkiye'de ise BIST 100 endeksi, %1,06'lık düşüşle 9.565,76 puandan kapanarak endeks takvimine devam ediyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve yurt dışında ABD konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verileri izlenecek. BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.300'ün destek, 9.600 ve 9.750'nin direnç seviyeleri olarak değerlendirildiği belirtildi.