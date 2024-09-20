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Küresel Piyasalarda Yükseliş Rüzgârı: Faiz İndirimleri ve Ekonomik Veriler

Küresel piyasalar, Fed'in faiz indirimleri ve olumlu ekonomik verilerle pozitif bir seyrin içinde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:06
Küresel Piyasalarda Yükseliş Rüzgârı: Faiz İndirimleri ve Ekonomik Veriler

Küresel Piyasalarda Pozitif Bir Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)’nın 4 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası, ekonomide "yumuşak iniş" beklentileri yeniden güçleniyor. Bu gelişmeler, dünya genelinde piyasalarda olumlu bir hava yaratmış durumda.

Resesyondan Kaçış Umudu

Fed'in çarşamba günü açıkladığı karar sonrası, ABD ekonomisinin yönü değerlendirilmeye devam ederken, resesyondan kaçınma beklentisi yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Fed’in projeksiyonlarına göre yıl sonuna kadar 50 baz puanlık daha bir indirim olması bekleniyor. Yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi tahminleri de gündemde.

İstihdam Verileri ve Ekonomik Aktiviteler

Özellikle istihdam verilerinin açıklanması yatırımcılar için kritik hale gelirken, ABD'de işsizlik maaşı başvurusu, 14 Eylül ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerini aştı.

Teknoloji Hisseleri Yükseliyor

Piyasalardaki olumlu gelişmeler teknoloji hisselerinde yükselişe neden oldu. Nvidia hisseleri %3,9, AMD hisseleri ise %5,7 değer kazanırken, Apple, Meta, Microsoft ve Alphabet gibi teknoloji devleri de önemli artışlar kaydetti.

Brent Petrol ve Altın Fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı, pozitif piyasa havası sayesinde %2,4 artarak 74 dolara yükseldi. Altının ons fiyatı ise %1,1 artışla 2.587 dolardan kapanarak, şu anki işlem fiyatı 2.594 dolara çıkmış durumda.

Avrupa Borsalarında Durum

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini %5 seviyesinde sabit tuttu. BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonist baskıların azaldığını ve eğilimin devam etmesi halinde faiz indirimlerini düşünebileceklerini açıkladı.

DAX 40 Rekor Kırdı

DAX 40 endeksi, gün içinde 19.044,96 puanı görerek rekor kırdı. Uzmanlar, Fed’in gevşeme politikalarının Avrupa Merkez Bankası’nı da etkileyebileceğini ifade ediyor.

Asya Piyasaları

Asya borsalarında ise Japonya Merkez Bankası, politika faizini %0,25’te sabit tutarken, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %3 arttı. Bunun yanında, Çin’de kredi faiz oranları değişmedi.

Borsa İstanbul'daki Gelişmeler

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2,06 artışla 9.975,61 puandan kapanırken, TCMB, politika faizini %50’de sabit tuttu. Yatırımcılar, bugün açıklanacak tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini merakla bekliyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

  • 10:00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi
  • 10:00 Türkiye, ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)
  • 17:00 Avro Bölgesi, eylül ayı tüketici güven endeksi

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