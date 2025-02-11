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Kuru Kayısı İhracatında 6 Ayda 240 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi

Malatya'da 6 ayda 50 bin ton kuru kayısı ihracatından 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:08
Kuru Kayısı İhracatında 6 Ayda 240 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi

Malatya'dan yapılan kuru kayısı ihracatında son 6 ayda 50 bin ton rekor miktarda kayısı ile birlikte toplamda 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, 1 Ağustos 2024'te başlayacak yeni ihracat sezonu için 100 bin ton hedeflediklerini açıkladı.

Özcan, 2024-2025 sezonunun ilk altı ayında elde edilen ihraç miktarının 50 bin ton olduğunu belirterek, "Bu rakam, geçmiş yıllar ile karşılaştırıldığında önemli bir başarı. Hedefimize ulaşmak adına altı aylık süremiz var ve bu süre içerisinde 100 bin ton hedefini yakalamayı umuyoruz," dedi.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'nın büyük hasar gördüğünü vurgulayan Özcan, kayısı ihracatından elde edilen gelirin kentin ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Ocak Ayındaki Başarılar

Yeni yılın Ocak ayında ise 7 bin 506 ton kuru kayısı ihracatına karşılık, 36 milyon 27 bin dolar gelir elde edildiğini duyuran Özcan, "Geçen yılın aynı ayına göre bu önemli bir artış. Kayısı, Türkiye'nin kuru meyve ihracatında sorunsuz ve önemli bir ürün olma yolunda ilerliyor," şeklinde konuştu.

Ancak pazar daralmasının yaşandığını özellikle Orta Asyada yaşanan ciddi üretim artışına dikkat çekerek, daha dikkatli ve kararlı adımlarla ilerleyeceklerini vurguladı. Özcan, "Daha kaliteli ve etkili üretim ile Malatya kayısısının uluslararası arenadaki yerini korumaya devam edeceğiz," dedi.

Fiyat ve rekabet konularında artan maliyetlerin üreticiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğuna da değinen Özcan, "Enflasyonun yüksek olduğu bu dönemde, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini unutmamalıyız," ifadesinde bulundu.

Kayısı çekirdeklerinde ise Ocak ayında 643 ton ihracat yapılarak 1 milyon 537 bin dolar gelir elde edildi. Özcan, en fazla kuru kayısı ihracatının ABD'ye yapıldığını ve kayısı çekirdeği ihracatının da İtalya'ya olduğunu belirtti. Bugüne kadar ABD'ye 8 bin 175 ton kuru kayısı ihraç edildiğinin altını çizdi.

Malatya'dan son 6 ayda 50 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 240 milyon 57 bin dolar gelir...

Malatya'dan son 6 ayda 50 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya'dan son 6 ayda 50 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 240 milyon 57 bin dolar gelir...

Malatya'dan son 6 ayda 50 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 240 milyon 57 bin dolar gelir elde edildi.

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