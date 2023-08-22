Kurum ödemelerine başladı: Başvuru yapan herkes 3 bin 191 TL ödeme alacak

Birçok kamu kurumu ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek ödemelerine devam ederken müjde bu kurumdan geldi! Aylık 3 bin 191 TL ödeme başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AYLIK 3 BİN 191 TL ÖDEME

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyurulara göre vatandaşlara aylık 3 bin 191 TL ödeme yapılacak. Kurumun maddi desteklerinden faydalanmak için belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Şartları taşıyan hak sahibi vatandaşlara ödemeler aylık düzenli olarak yapılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ödemelerinde önceliği annesi ya da babası olmayan ve yüzde 40 ve üstü engelli olan vatandaşlara sağlıyor.





Ödemelerden faydalanmak için aynı zamanda sosyal güvencenin olmaması, aylık maddi gelir olmaması, kanun ya da mahkeme kararıyla bakım altına alınmamış olması, herhangi bir taşınmaz tapusuna sahip olunmaması şartları aranıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü 3 bin 191 TL ödemelerin başvuruları kuruma şahsen giderek yapılıyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra eğer varsa engelli raporu da başvuruya ekleniyor. Şahsen başvuru yapamayanlar posta yoluyla başvuru yapabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ödemeleri ödemeyi alan kişinin vefat etmesi halinde, muhtaçlığın sona ermesiyle, bakım altına alma durumu olursa, kız ya da erkek çocuğun 18, örgün lise ya da dengi eğitim görenlerde 20, örgün üniversite eğitimi görenlerde 25 yaşından sonra kesiliyor.