  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Kurum ödemelerine başladı: Başvuru yapan herkes 3 bin 191 TL ödeme alacak

Kurum ödemelerine başladı: Başvuru yapan herkes 3 bin 191 TL ödeme alacak

Yayınlanma:
Kurum ödemelerine başladı: Başvuru yapan herkes 3 bin 191 TL ödeme alacak
İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen maddi destekler internet üzerinden merakla araştırılıyor. Aylık 3 bin 191 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Birçok kamu kurumu ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek ödemelerine devam ederken müjde bu kurumdan geldi! Aylık 3 bin 191 TL ödeme başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AYLIK 3 BİN 191 TL ÖDEME

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyurulara göre vatandaşlara aylık 3 bin 191 TL ödeme yapılacak. Kurumun maddi desteklerinden faydalanmak için belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Şartları taşıyan hak sahibi vatandaşlara ödemeler aylık düzenli olarak yapılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ödemelerinde önceliği annesi ya da babası olmayan ve yüzde 40 ve üstü engelli olan vatandaşlara sağlıyor. 

aylık 3 bin 191 tl ödeme

Ödemelerden faydalanmak için aynı zamanda sosyal güvencenin olmaması, aylık maddi gelir olmaması, kanun ya da mahkeme kararıyla bakım altına alınmamış olması, herhangi bir taşınmaz tapusuna sahip olunmaması şartları aranıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü 3 bin 191 TL ödemelerin başvuruları kuruma şahsen giderek yapılıyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra eğer varsa engelli raporu da başvuruya ekleniyor. Şahsen başvuru yapamayanlar posta yoluyla başvuru yapabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ödemeleri ödemeyi alan kişinin vefat etmesi halinde, muhtaçlığın sona ermesiyle, bakım altına alma durumu olursa, kız ya da erkek çocuğun 18, örgün lise ya da dengi eğitim görenlerde 20, örgün üniversite eğitimi görenlerde 25 yaşından sonra kesiliyor. 

Ekonomi
SGK uzmanı emekli zammı için kulis bilgisi paylaştı
SGK uzmanı emekli zammı için kulis bilgisi paylaştı
Borçları bir çırpıda silen kredi geldi! 90 gün ödemesiz 100.000 TL kredi başvuruları açıldı
Borçları bir çırpıda silen kredi geldi! 90 gün ödemesiz 100.000 TL kredi başvuruları açıldı
Banka şubelerine gidenlere büyük şok! 10.000 TL yasağı geldi, giden eli boş döndü
Banka şubelerine gidenlere büyük şok! 10.000 TL yasağı geldi, giden eli boş döndü
Bitcoin, Ethereum, XRP ve diğer coinler için flaş uyarı! Kripto para piyasasında deprem
Bitcoin, Ethereum, XRP ve diğer coinler için flaş uyarı! Kripto para piyasasında deprem
Uzman isimden altın uyarıları geldi: Altın alacaksanız bu şekilde alın!
Uzman isimden altın uyarıları geldi: Altın alacaksanız bu şekilde alın!
Halkbank muslukları açtı: 500 bin TL ödemeler başladı! Elinizi çabuk tutun
Halkbank muslukları açtı: 500 bin TL ödemeler başladı! Elinizi çabuk tutun
Duyanın ağzı açık kaldı! O ilde çeyrek altın 1975 TL'ye satılacak
Duyanın ağzı açık kaldı! O ilde çeyrek altın 1975 TL'ye satılacak