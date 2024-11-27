Kurumlar Vergisi İstisna Oranı Değişti: Yüzde 75'ten Yüzde 50'ye Düştü

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Önemli Değişiklik

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançlara uygulanan istisna oranı %75'ten %50'ye düşürüldü. Bu durum, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğin Detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, daha önce, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ve diğer belgelerin satışından elde edilen kazançların %75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmişti. Ancak yapılan değişiklikle, bu oran %50'ye indirildi.

Ayrıca, daha önceki düzenlemelerde en az iki tam yıl süreyle aktiflerde yer alan taşınmazların satışından elde edilen kazançların %25'inin istisna edilmesine yönelik madde de kaldırıldı.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, bugünden itibaren yapılan satışlardan elde edilen kazançlara %50 istisna oranı uygulanacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.