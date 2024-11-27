DOLAR
34,66 -0,05%
EURO
36,39 0,02%
ALTIN
2.945,52 -0,52%
BITCOIN
3.226.212,91 -1,72%

Kurumlar Vergisi İstisna Oranı Değişti: Yüzde 75'ten Yüzde 50'ye Düştü

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında bazı istisna oranları değiştirildi, iştirak hisseleri kazancında istisna oranı yüzde 50 oldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:10
Kurumlar Vergisi İstisna Oranı Değişti: Yüzde 75'ten Yüzde 50'ye Düştü

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Önemli Değişiklik

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançlara uygulanan istisna oranı %75'ten %50'ye düşürüldü. Bu durum, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğin Detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, daha önce, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ve diğer belgelerin satışından elde edilen kazançların %75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmişti. Ancak yapılan değişiklikle, bu oran %50'ye indirildi.

Ayrıca, daha önceki düzenlemelerde en az iki tam yıl süreyle aktiflerde yer alan taşınmazların satışından elde edilen kazançların %25'inin istisna edilmesine yönelik madde de kaldırıldı.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, bugünden itibaren yapılan satışlardan elde edilen kazançlara %50 istisna oranı uygulanacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı!
2
Dolar/TL 34,65 Seviyesinde Stabil Seyir İzliyor
3
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Yatırımcılar Fed Tutanaklarını Takip Ediyor
4
Antalya ve Balıkesir'de Arazi Toplulaştırması Başlıyor
5
Çin'de Sanayi Şirketleri Karları Ekim'de Yüzde 10 Azaldı
6
Adana'da Tarımsal Su Yönetimi ve Yatırımlar Değerlendirildi
7
Brent Petrol Fiyatında Artış: Varil 72,30 Dolar Seviyesinde

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor