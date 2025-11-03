Kurye Sektöründeki Yükseliş, Motosiklet ve Hafif Ticari Araçta Talep Patlaması

KAAN ULU - İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, Kovid-19 salgınıyla kurye sektörünün yükselişe geçmesinin motosiklet ve hafif ticari araç satışlarında 'talep patlaması'na neden olduğunu bildirdi.

Salgınla Değişen Alışkanlıklar ve Kurye Talepleri

Ertemel, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken salgın sürecinde insanların alışveriş alışkanlıklarının köklü biçimde değiştiğini, bunun birçok sektörün yeniden canlanmasına yol açtığını belirtti.

Ertemel, 'Kurye sektörü de bu sektörlerden biri. İnsanlar pandemi sürecinde alışveriş yapmaya markete ya da pazara her zaman ve rahatlıkla gidemediği için, yapılan alışverişlerin birçoğu telefon ya da internet üzerinden kurye aracılığıyla evlere getirildi. Pandemi sonrasında da bu süreç devam etti' dedi.

Satış Rakamları ve Beklentiler

Ertemel, sektördeki talep artışını şu ifadelerle açıkladı: 'Geçen yıl motosiklet satışları hemen hemen 1 milyon bandında oldu ve bu yıl için beklentimiz yine 1 milyon bandında olacağı yönünde. Hafif ticari araçta da geçen yıl 258-260 bin civarında bir satış gerçekleşmişti. Bu yıl da yine 240 bine yakın hafif ticari aracın satılacağını öngörüyoruz.'

Ertemel ayrıca, '2020'den günümüze kadar motosiklet satışlarında yaklaşık yüzde 400'e varan bir artış gerçekleşti. Bu artış, kurye sektörünün hayatımıza girmesiyle oldu' diyerek trafikte artan motosiklet yoğunluğuna dikkat çekti.

Sıfır ve İkinci El Tercihleri

Kurye amaçlı alınan motosikletlerin çoğunun sıfır araç olduğunu vurgulayan Ertemel, araçla kuryecilik yapan işletmelerin ise daha çok 2'nci el araçlara yöneldiğini ve bunun motosiklet ile ikinci el araç satışlarını artırdığını söyledi.

Düzenleme Çağrısı

Satışların yarı yarıya hem kurye işletmelerine hem de bireysel kullanıcılara yapıldığını belirten Ertemel, 'Motokuryelerde bu oranın birazcık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hafif ticaride de satışlarımızın belki yarısına yakını kuryelik sektöründe kullanılmak üzere alınan araçlar' ifadelerini kullandı.

Ertemel, kurye sektöründe regülasyona ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, 'Bu regülasyonlarla trafikte gördüğümüz motor kazaları ya da kuryelerin yaşadığı birçok problemi çözme konusunda önemli bir adım atmış olabiliriz. Yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü şu anda trafikte birçok motokurye ya da motor kullanan kişilerin bu anlamda birazcık başıboş davrandığını da söyleyebiliriz. Trafikte bunların hepsi birer can güvenliği sorunu olarak esasen önümüzde duruyor' şeklinde konuştu.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.