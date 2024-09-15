Kütahya'da 10 Yıllık Gelir Paylaşım Modeli ile GES İhalesi

Kütahya'da GES İhale Süreci Başladı

Kütahya'nın Tunçbilek ilçesinde, 10 yıl süreli gelir paylaşım modeliyle güneş enerjisinden elektrik üretimi için bir ihale düzenlenecek.

İhale Detayları

İhale, Kütahya İli Tunçbilek Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Çamaltı Mahallesi'nde yapılacak olan 560 kilovat elektrik (kWe) şebeke bağlantılı fotovoltaik GES'in yapımı ve kurulumu, kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir.

Finansal Bilgiler

Söz konusu lisanssız GES projesinin tahmini imalat bedeli 15 milyon 970 bin 336 lira 93 kuruş, 10 yıllık tahmini üretim bedeli ise 66 milyon 297 bin 991 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, tekliflerin geçici teminatı %3 oranında, yani 479 bin 110 lira 11 kuruş olarak öngörülmektedir.

Başvuru ve İhale Tarihleri

Tekliflerin, 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00'e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale, aynı gün ve saatte, Tunçbilek Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu'nda belediye encümeni önünde gerçekleştirilecektir.