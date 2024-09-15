Kütahya'da 10 Yıllık Gelir Paylaşım Modeli ile GES İhalesi

Kütahya'nın Tunçbilek ilçesinde, güneş enerjisiyle elektrik üretim santrali kurulumu için ihale süreci başladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:29
Kütahya'da 10 Yıllık Gelir Paylaşım Modeli ile GES İhalesi

Kütahya'da GES İhale Süreci Başladı

Kütahya'nın Tunçbilek ilçesinde, 10 yıl süreli gelir paylaşım modeliyle güneş enerjisinden elektrik üretimi için bir ihale düzenlenecek.

İhale Detayları

İhale, Kütahya İli Tunçbilek Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Çamaltı Mahallesi'nde yapılacak olan 560 kilovat elektrik (kWe) şebeke bağlantılı fotovoltaik GES'in yapımı ve kurulumu, kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir.

Finansal Bilgiler

Söz konusu lisanssız GES projesinin tahmini imalat bedeli 15 milyon 970 bin 336 lira 93 kuruş, 10 yıllık tahmini üretim bedeli ise 66 milyon 297 bin 991 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, tekliflerin geçici teminatı %3 oranında, yani 479 bin 110 lira 11 kuruş olarak öngörülmektedir.

Başvuru ve İhale Tarihleri

Tekliflerin, 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00'e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale, aynı gün ve saatte, Tunçbilek Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu'nda belediye encümeni önünde gerçekleştirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nde Süre Uzatımı
2
Kütahya'da 10 Yıllık Gelir Paylaşım Modeli ile GES İhalesi
3
Milyonlarca emekliye müjde! 5000 TL ikramiyeler o tarihte hesapta: İki gün ayrı ayrı yatacak
4
Fiat Fiorino'nun yeni fiyat listesi yüz güldürmedi! Aile arabası sevenler bir tık hüsrana uğrayacak
5
İndirimli beyaz eşya almak isteyenler CarrefourSA marketlere koşacak! 6.000 TL’den başlayan fiyatlar duyuruldu
6
25 TL üzeri alışverişlerde sütler, içecekler, temizlik ürünleri yarı fiyatına düşüyor! Migros marketler duyurdu
7
SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları