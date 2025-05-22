Kütahya'da 14. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliğiyle düzenlenen 14. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, bugün başladı. Kongre, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu koordinasyonunda, Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programıyla kapılarını açtı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yaptığı konuşmada kongrenin; akademik ve bilimsel çalışmalarla lojistik sektörüne büyük katkılar sağlayacağına vurgu yaptı.

LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, bu yılki kongrenin ana temasının, hızla dijitalleşen lojistik dünyasına odaklanarak E-Ticaret Lojistiği olarak belirlendiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Murat Korçak ise, Türkiye’nin lojistik sektöründeki durumu hakkında bilgi vererek, kurye sayısının kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünü ve bunların kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti. Korçak, Türkiye'de yaklaşık 550 bin kişinin kurye olarak çalıştığını ve bu sayının kesinleşmesi için kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

Korçak, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de 2019 yılında 1,7 milyar paket dağıtılırken, 2023'te bu rakam 6,3 milyar pakete ulaştı. Bu durum, e-ticaretin artış trendini göstermektedir."

Ayrıca, Türkiye'deki mobil teslimat noktalarının 12 binin üzerinde olduğunu ve sektörde çok önemli bir ağın kurulduğunu kaydetti.

"Lojistik firmalarının yüzde 67'si dijital izleme sistemine geçti," diyen Korçak, bu sayede sektörde başarılı olmanın önemine değindi. Depoculukta yaşanan stratejik değişimlere de dikkat çekerek, mikro depoların artmasının kargo teslim sürelerini %90’a kadar azaltabileceğini söyledi.

Kongrede, e-ticaret lojistiğinin geleceği ve sektördeki yenilikler üzerine önemli akademik ve sektörel oturumlar düzenlenecek ve organizasyon yarın sona erecek.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi" başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi" başladı.