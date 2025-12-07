Kütahya'da Küçükbaş Hayvancılığa 2026 Destek Programı

İl Özel İdaresi bütçesiyle üretim artırılacak, bölgesel güçlenme hedefleniyor

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı bütçesi kapsamında hayata geçirilecek yeni bir proje ile küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik bir destek programı başlatacaklarını açıkladı.

Milletvekili Demir, yapılacak çalışmanın hem üretimi artırmayı hem de küçükbaş hayvancılığı bölgede daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi: "Özel İdare tarafından 2026 bütçesi başlamak üzere yaptığımız bir proje var. Bu proje kapsamında küçükbaş hayvancılığı yükselten ya da geliştirilmesiyle ilgili bir destek programı başlatıyoruz inşallah."

Demir, projeye katkı sunan tüm kurum ve yöneticilere teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta Kütahya Valimiz olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, İl Genel Meclisi üyelerimize, milletvekillerimize ve il başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla Kütahyalı hemşerilerimize de bu konuyu duyurmuş olalım. Hepinize teşekkür ediyorum."

Proje ile bölgedeki küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi ve üretimin artırılması hedefleniyor.

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ MEHMET DEMİR.