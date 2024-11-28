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Lagarde'dan ABD'nin Gümrük Tarifelerine İlişkin Müzakere Çağrısı

ECB Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin gümrük tarifleriyle ilgili müzakerelerin gerekliliğine vurgu yaptı, ticaret savaşının etkilerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:44
Lagarde'dan ABD'nin Gümrük Tarifelerine İlişkin Müzakere Çağrısı

Lagarde, Gümrük Tarifeleri Üzerine Tartışmaların Önemine Dikkat Çekti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği’nin (AB), ABD’nin potansiyel yeni gümrük tariflerine karşı doğrudan yanıt vermektense, bu konuyu diyalog yoluyla çözmesi gerektiğini resmen ifade etti.

Lagarde, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın, özellikle Çin ve diğer ülkelerden gelen ürünlere yönelik planladığı gümrük vergileri hakkında bazı belirsizlikler taşıdığını belirtti. Bu durumun netleştirilmesi gereken önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Tarife Farklılıkları ve Müzakere Stratejisi

Lagarde, AB’ye yönelik olası gümrük tarifelerinin %10 ila %20 arasında bir farklılık gösterdiğinin altını çizerken, bu durumun Trump’ın müzakerelere yönelik alışık olduğu bir stratejiyi yansıttığını açıkladı. Ayrıca, bu yaklaşımın görüşmelere açık olunduğunu gösterdiğini de ekledi.

Avrupa Komisyonu’nun bu gelişmelere hazırlık yaptığını ifade eden Lagarde, ABD ile işbirliği yollarının araştırılması gerektiğini belirtti: "ABD'den belirli şeyler satın almayı teklif edebilir ve birlikte nasıl işbirliği yapabileceğimizi görebiliriz."

Ticaret Savaşının Küresel Etkileri

Olası bir ticaret savaşının, yalnızca ABD ve AB ekonomilerini değil, tüm dünya ekonomisini derinden etkileyeceğine dikkat çeken Lagarde, Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz gibi kaynaklardan yararlanabileceğini dile getirdi.

Lagarde, ABD'nin Çin’e yönelik tariflerinin, küresel ekonomide ayrışma ve belirsizlik riskini artırabileceğine işaret ederek, "Ayrışım süreci yeni ABD hükümetinin niyeti gibi görünüyor. Ancak bu ayrışımın düzenli mi yoksa düzensiz mi olacağı açık bir sorudur."

Tarihsel Ekonomik Farklar

Lagarde, son 30 yıl içinde ABD ve Avrupa ekonomileri arasında açılan farklara da değindi. "Evet, bu fark büyüyor. Ancak bunun kriz olduğunu düşünmüyorum; önceki bilişim devriminin etkisini yeterince değerlendiremedik" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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