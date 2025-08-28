Li Çınggang Washington'da: Çin-ABD Ticaret Müzakerelerinde Yeni Tur Hazırlığı

Ziyaretin kapsamı ve amaç

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, görüşmelerde bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'u ziyaret etti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yongçien, Li'nin Washington'da kimlerle görüşeceğine dair ayrıntı vermedi ancak Çin ile ABD arasındaki ekonomi ve ticaret mekanizmasının en etkin şekilde kullanılmasını ve sorunların eşit diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini istediklerini belirtti.

Görüşmelerin arka planı

Ziyaret, iki ülke arasında tarife müzakerelerinin sürdüğü bir döneme denk geliyor ve gözlemcilere göre yeni tur müzakerelerin hazırlığı amacı taşıyor. ABD tarafı ise Li'nin bakan yardımcısı düzeyinde yetkililerle bir araya geleceğini açıkladı.

Li Çınggang, mayısta Cenevre'de, haziranda Londra'da ve temmuzda Stockholm'de yapılan ticaret müzakerelerinde Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ve Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile birlikte Çin heyetinde yer almıştı.

Tarife restleşmesi ve önceki müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da aralarında Çin'in de bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan gümrük tarifesi restleşmesi sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi %145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi %125'e kadar yükseltmişti.

Tırmanan gerilim sonrası yetkililer 10-11 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca indirme kararı almışlardı. Görüşmeyi takiben 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi 90 gün için %145'ten %30'a, Çin'in ABD mallarına uyguladığı vergi ise %125'ten %10'a düşürülmüştü.

Tarife müzakerelerinin yeni turları kapsamında heyetler 9-10 Haziran'da Londra'da bir araya gelmiş ve önceki mutabakatın uygulanmasına yönelik çerçevede anlaşma sağlamışlardı. Ardından 28-29 Temmuz'da Stockholm'de yürütülen müzakerelerde ise tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştı.