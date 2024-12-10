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Libya'da Türkiye'den 29 Şirketin Katıldığı 'Powerelec' Elektrik Teknolojileri Fuarı

Libya'daki 'Powerelec' fuarında Türkiye'den 29 şirket, elektrik ve enerji teknolojileri alanında boy gösteriyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:01
Libya'da Türkiye'den 29 Şirketin Katıldığı 'Powerelec' Elektrik Teknolojileri Fuarı

Libya'da 'Powerelec' Fuarı Rüzgarı

Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleştirilen 'Powerelec, Uluslararası Elektrik, Enerji ve Aydınlatma Teknolojileri Fuarı', Türkiye'den 29 şirketin katılımıyla dikkat çekiyor. Fuar, 12 Aralık'a kadar Trablus Uluslararası Fuar Merkezi'nde devam edecek.

Destek ve İşbirlikleri

Fuarı organize eden Merkür Fuarcılık Genel Müdürü Ali Reyhanlı, girişimlerin 'Milli Katılım Organizasyonu' çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, Ticaret Bakanlığı'nın desteklerinin oldukça güçlü olduğunu vurguladı. Reyhanlı, Libya'nın yüzde 70 hedef ülke durumunda bulunduğu için firmalara yüzde 70 oranında destek limiti açıklandığını aktardı.

Büyük İlgi ve Katılım

Fuara katılan Türk şirketlerin yalnızca Libya değil, Orta Doğu'nun tamamında etkili olabilecek yetkinliğe sahip olduğunu ifade eden Reyhanlı, büyük firmaların katılımının fuara olan ilgiyi artırdığını kaydetti. Ayrıca, fuarın Libya Enerji Bakanlığı sponsorluğunda düzenlendiğini ve Libya'nın enerji kurumlarının da etkinlik alanında yer aldığını belirtti.

Önemli Ziyaretçiler

Libya Ticaret, Enerji ve Sanayi bakanlarının da ziyaret ettiği fuar, yerel iş dünyası tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Reyhanlı, bu tür etkinliklerin Türk firmalarının uluslararası pazarda daha görünür olmasını sağladığını sözlerine ekledi.

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