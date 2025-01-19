Libya'dan Yatırımcılar için Devasa Enerji Kaynakları Çağrısı

Libya, devasa enerji kaynaklarını açığa çıkarmak için yatırım ve teknoloji transferi arıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:57
Libya'dan Yatırımcılar için Devasa Enerji Kaynakları Çağrısı

Libya Enerji Zirvesi'nde Yatırım Çağrısı

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanlığı Kıdemli Danışmanı Beşir Garea, ülkenin devasa petrol ve doğal gaz kaynaklarını efektif bir şekilde değerlendirmek için yatırımcılar ve yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Garea, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2025 kapsamında "Libya'yı Keşfetmek: Arama ve Yatırım için Yeni Dönem" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Libya'nın zengin petrol potansiyeline dikkat çekti. Garea, "Keşfedilmiş ancak işlenmemiş 48 milyar varil petrole sahibiz ve özellikle açık denizlerde toplam potansiyelin 90 milyar varil olduğu tahmin ediliyor." şeklinde bilgi verdi.

Doğal gaz rezervleri konusunda da açıklamalarda bulunan Garea, "Libya'da henüz geliştirilmemiş 122 trilyon fit küp doğal gaz bulunuyor. Bu önemli potansiyeli ortaya çıkarmak için daha fazla yatırımcıya ve özellikle terk edilmiş sahaların yeniden canlandırılması amacıyla yeni teknolojilere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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