Libya Merkez Bankası İşlemlerini Askıya Aldı

Libya Merkez Bankası'nın İşlem Durdurma Kararı

Libya Merkez Bankası, yöneticilerinden birinin kaçırılması nedeniyle işlemlerini askıya aldığını açıkladı. Bankanın resmi bildirisinde, Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı duyuruldu. Ayrıca, bazı bankacılık yetkililerinin tehditlere maruz kaldığı da belirtildi.

Kaçırılma Olayının Detayları

Banka, kaçırma ve tehdit olayını kınayarak, Musab Muslim'in serbest bırakılmasının ardından, sorunun çözülene kadar tüm işlemlerin durdurulacağını bildirdi. Merkez Bankası, olayın arka planına dair bilgi vermekten imtina ederken, bu gelişmenin Temsilciler Meclisi'nin bankanın ele geçirilmesi girişimlerinin reddedildiği açıklamasının ardından yaşandığı dikkat çekti.

Temsilciler Meclisi'nin Açıklaması

Temsilciler Meclisi, bankanın genel merkezinin basılması ve Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in görevden alınması için güç ve tehdit kullanma çabalarının, bankaya zarar vermek isteyen bazı grupların girişimleriyle başladığını vurguladı.

Bu gelişmeler, Libya'daki siyasi istikrarsızlığın ve bankacılık sistemine yönelik tehditlerin arttığını göstermektedir.