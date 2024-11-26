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Libya'nın Petrol ve Gaz Üretimi Yükselişte

Libya, günlük petrol üretimini 1.372.903 varile çıkarırken, gaz üretimi de 199.776 varile ulaştı. Ülkenin hedefi 2027'de 2 milyon varil.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:22
Libya'nın Petrol ve Gaz Üretimi Yükselişte

Libya'nın Petrol ve Gaz Üretimi Yükselişte

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 5 bin varil arttığını duyurdu. Günlük üretim, 1 milyon 372 bin 903 varil seviyesine ulaşırken, gaz üretimi de 800 varil artarak 199 bin 776 varile yükseldi. Toplam üretim ise 1 milyon 572 bin 679 varile ulaşmış durumda.

Hedef 2027'de 2 Milyon Varil

NOC, petrole artışına vurgu yaparak, Libya'nın hedefinin 2027 yılına kadar petrol ve gaz üretimini 2 milyon varil seviyesine çıkarmak olduğunu kaydetti. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin günlük ham petrol üretiminin 1 milyon 363 bin varil ile son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtmişti.

Hidrokarbon Zenginliği ve Zorluklar

OPEC verilerine göre, Libya, 50 milyar varil petrol rezervi ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumundadır. Ancak, siyasi istikrarsızlık ve ülkenin bölünmüşlüğü nedeniyle farklı dönemlerde petrol sahalarının kapanması ve üretimde aksaklıklar yaşanabilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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