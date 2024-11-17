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Liman Çıkış Belgeleri için Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Ulaştırma Bakanlığı, liman çıkış belgelerine ilişkin yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. Özel ve ticari yatlar artık seyir izni ile liman çıkış izni alacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:04
Liman Çıkış Belgeleri için Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Liman Çıkış Belgeleri için Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gezi, spor ve eğlence amaçlı turizm faaliyetlerinde kullanılan özel ve ticari yatlar ile diğer deniz turizmi araçlarına liman çıkış iznine dair yeni bir düzenleme getirdi. Bu değişiklik, ‘Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ adı altında Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yeni İzin Süreci

Artık yolcu gemileri ile kruvaziyer gemileri hariç, gezi, spor ve eğlence amaçlı deniz araçları seyir izin belgesi ile birlikte liman çıkış izni alacak. Böylece, seyir izin belgesi, liman çıkış belgesi yerine geçecek.

Denetim Süreçleri

Liman çıkış belgeleri için yapılan denetimlerde, geminin asgari gemi adamı donatımına uygunluğu kontrol edilecek. Gemideki personel sayısı, asgari emniyet belgesi geçerliliği ve gemi adamlarının yeterlik belgelerinin kontrolü sağlanacak.

Yolcu gemilerinin yolcu sayısının uygunluğu, Türk bayraklı gemililerin denize elverişlilik durumları ve yabancı bayraklı gemilerde emniyet belgelerine uyumluluk da denetim altında olacak. Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan gemilerin seferine izin verilmeyecek.

Belge ve Mevzuat Kapsamında Denetimler

Yük gemilerinin de yük belgeleri ile uygunluğu, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönerge doğrultusunda denetlenecek. Gemide bulunması zorunlu belgelerin geçerliliği ise yine aynı yönerge çerçevesinde kontrol edilecek.

Hangi durumlarda liman çıkış belgesi düzenlenmeyeceğine dair kısıtlamalar da bulunuyor. Ticari faaliyette bulunmayan gemiler için bu belgeyi almak mümkün olmayacak.

Gemilere Yönelik Emniyet Tedbirleri

Liman başkanlıkları, gemi sefere çıkmadan önce can kurtarma, yangından korunma araçları, kumanya ve yakıt durumu ile yolcu sayısını denetlemede yetkili olacak. Emniyet yönünden uygunsuzluk tespit edilen ticaret gemileri yola çıkamayacak.Liman çıkış belgeleri, Türk boğazları da dahil olmak üzere Marmara Denizi'nde hat izni ile sefer yapan gemilere 60 gün süreyle verilecek.

Ayrıca, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri için uygun limanların kullanılması, açık deniz destek gemileri ve römorkörlere ilişkin düzenlemeler de mevcut.

Su Ürünleri Avcılığına İzin

Kıyı tesislerinin yaklaşım kanallarında dönemsel olarak su ürünleri avcılığına da izin verilebilecek; ancak bu yine belirli koşullara bağlı olacak.

Yeni düzenlemeler, deniz turizmi için güvenliği artırmayı ve faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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