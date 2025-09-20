Liman Devleti Denetimi Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı

Liman Devleti Denetimi Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Liman Devleti Denetimi Uygulama Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, deniz taşımacılığında kullanılan gemiler ile gemi adamlarının uluslararası mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Denetimin Kapsamı ve Amaçları

Yönetmelikle; deniz yetki alanlarındaki gemilerin seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından uluslararası kurallara uygunluğunun denetlenmesi, gemide görevli gemi adamlarının yaşam ve çalışma koşullarının denetlenmesi, uygunsuzluk tespit edilenler hakkında yaptırımların uygulanması ile liman devleti denetim görevlilerinin yetkilendirilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Denetim Görevlilerinde Aranan Şartlar

Liman devleti denetim görevlilerinde aranan şartlar arasında denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, İngilizce dil yeterliliği ve uluslararası sözleşmeler ile liman devleti kontrolü konularında yeterli bilgi sahibi olma yer alıyor.

Ayrıca görevlilerin uzakyol birinci zabiti veya üstü, ikinci mühendis, makinist veya üstü yeterliliğine sahip olmaları ve deniz ve bayrak devleti sörveyörlüğünde bir yıllık hizmeti tamamlamış olmaları gerekiyor. Denetim raporları İngilizce hazırlanıp imzalanacak ve denetimlerin mutabakat muhtıraları kapsamında elektronik sisteme girişleri liman başkanı tarafından denetlenecek.

Görevliler, denetim limanı veya denetlenen gemilerle ticari ilişki kuramayacak; gemi acentesi, yasal belge ve klas sertifikası düzenleyen kuruluşlarda istihdam edilemeyecek veya bunlar adına iş yapamayacaklar.

Yetkinin devamı için merkez teşkilatı veya liman başkanlıklarında görevli denetim görevlilerinin bir takvim yılında en az 10 liman devleti denetimi gerçekleştirmeleri veya denetime eşlik etmeleri ve Bakanlıkça belirlenen yenileme eğitimlerini tamamlamış olmaları zorunlu olacak.

Giriş Yasağı ve Diğer Yaptırımlar

Yönetmelik, gemilere uygulanacak giriş yasakları ve yaptırımların çerçevesini de netleştiriyor. Buna göre, geminin Türkiye veya taraf olunan mutabakat muhtıralarına üye ülke limanlarında tutulma kararına rağmen izinsiz limandan ayrılması veya tamir için gideceğini bildirdiği tersaneye gitmemesi halinde gemiye Türk limanlarına 6 ay süreyle giriş yasağı uygulanacak.

Ayrıca, Türkiye'de gerçekleştirilen denetimler sonucunda son 36 ay içinde üç veya daha fazla tutulma kaydı olan gemilerin Türk limanlarına girişine izin verilmeyecek.

Giriş yasağı uygulanan gemilere ilişkin süreler ise şu şekilde düzenleniyor: Giriş yasağı ilk defa uygulandığında 12 ay; giriş yasağının bitiminden sonra 12 ay içinde tekrar tutulma halinde ise 24 ay giriş yasağı uygulanacak. İkinci defa giriş yasağı uygulanan geminin Türk limanlarında tutulması halinde ise kalıcı yasak devreye girecek.

İtiraz ve Hukuki Haklar

Geminin sahibi, işleteni veya bayrak devleti, liman devleti denetim görevlisinin verdiği tutulma kararına itiraz etme hakkına sahip. İtiraz başvuruları, geminin tutulma tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. Gereksiz yere tutulma veya geciktirme halinde gemi sahibi veya işleteni yargı yoluna başvurabilecek.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme

Bu yönetmelik ile birlikte 26 Mart 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.