LinkedIn'e AB'den 310 Milyon Avro Ceza

LinkedIn'e Yüksek Ceza

Avrupa Birliği'nin (AB) veri koruma düzenleyici kurumu, Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn'e hedefli reklam uygulamaları kapsamında 310 milyon avro ceza kesildi.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu Açıklamada Bulundu

AB bünyesinde kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), LinkedIn İrlanda’ya yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Soruşturma Detayları

Soruşturma sürecinde, LinkedIn'in kullanıcıların davranışlarını analiz etmek ve hedefli reklamcılık yapmak amacıyla kişisel verileri işlemesi mercek altına alındı. Yapılan açıklamada, söz konusu işlemlerin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) çerçevesinde yasallığı, adilliği ve şeffaflığı açısından ciddi sorunlar barındırdığı tespit edildi.

Açık İhlal ve Cezai İşlem

Açıklamada, kişisel verilerin hukuki bir dayanak olmaksızın işlenmesinin veri sahibi açısından ciddi bir hak ihlali olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda LinkedIn'e 310 milyon avro para cezası kesildiği ve platformun faaliyetlerini yasalarla uyumlu hale getirmesi gerektiği belirtildi.

Dijital Platformların İrlanda Merkezli Faaliyetleri

Pek çok büyük dijital platform, Avrupa'daki operasyonlarını İrlanda merkezli olarak sürdürmektedir. Bu durum, İrlanda veri kurumunun AB veri düzenleyicisi rolünü üstlenmesine neden olmaktadır.

LinkedIn'in Rolü

LinkedIn, iş dünyasındaki bireylerin etkileşimde bulunmasını ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir profesyonel sosyal ağ platformu olarak tanınmaktadır.