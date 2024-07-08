Listede adı olanlara uçak bileti yüzde 50 indirimli! Bu şartı sağlamak gerekiyor

Büyük uçak bileti indirimleri başladı! Yüzde 50 indirim uygulanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜZDE 50 İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında yapılan işbirliği ile büyük bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında şehit yakınları, gazi vatandaşlar, maluller ve yakınlar, engelli bireylere özel indirimli uçak bileti satışı yapılacak. İç hat ve KKTC uçuşlarında yüzde 50, dış hatlarda yüzde 20-25 aralığında indirim uygulanacak. Bakan sosyal devlet anlayışı ile birlikte vatandaşların hiçbir imkandan geri kalmaması gerektiğini söyleyerek engelli bireylerin de topluma entegre olabilmesi için desteklerin sağlandığını söyledi.





Aynı zamanda şehit ailesi ve gazilere önem verildiğini bildiren Bakan eğitimden sağlığa birçok farklı alanda destek verildiğini, şehit yakınları ve gazilere özel 234 bin 759 seyahat kartı dağıtıldığını söyledi. Ajet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat Ajet filosunda 95 uçak ve 30 ülkede 89 farklı uçuş imkanı olduğunu söyledi. Aynı zamanda işitme engelli bireylere özel olarak Görüşlü Çağrı Merkezi hizmeti ile birlikte 200 bine yakın vatandaşa destek verildiğini belirtti. Bakanlık ve Ajet arasında yapılan protokol töreninde Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, Bakanlık yetkilileri ve Bakan Göktaş yer aldı. Şirket Bakan Göktaş'a uçak maketi hediye etti.